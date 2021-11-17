Domuz sürüsüne çarpan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı Araç içerisinde sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı

Çorum’un İskilip ilçesinde domuz sürüsüne çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi yaralanırken, araç içerisinde sıkışan yaralılardan birini itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, İskilipBayat karayolunda seyir halinde olan Hüseyin Bıyık yönetimindeki 05 KG 062 plakalı otomobil, Kayaağzı köyü yol ayrımında aniden önüne çıkan domuz sürüsüne çaptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savurulan otomobil yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Sürücü kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başarırken yanında bulunan Sündüs Bıyık otomobilde sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine İskilip Belediyesi itfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yaralı kadın araçtan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.