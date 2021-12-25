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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasan paşa kütüphanesi haftanın 7 günü, 24 saat hizmet verecek

İHA

Hasan paşa kütüphanesi haftanın 7 günü, 24 saat hizmet verecek

Çorum Belediyesi’nin katkıları ile Kadeş Barış Meydanı’nda açılan Hasan Paşa Kütüphanesi, yeni yerinde 7 gün 24 saat hizmet verecek.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın da seçim vaatlerinden olan 7 gün 24 saat açık kütüphane, Kadeş Barış Meydanında hizmete girdi. Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Çorum Belediyesi’nin işbirliği ile yeni yerinde hizmet vermeye başlayan Hasan Paşa Kütüphanesi, öğrenciler başta olmak üzere araştırmacıların hizmetinde. Öğrenciler ve araştırmacılar haftanın her günü bu kütüphanede her türlü imkandan yararlanabilme imkanı buluyor. Bu kütüphanede bilgisayar masaları, özel çalışma alanları, kitap okuma salonu, çocuk oyun gurubu, bebek salonu, satranç masası yer alıyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Hasan Paşa Kütüphanesini yeni yerinde ziyaret ederek ders çalışan ve araştırma yapan gençlerle sohbet edip, gençlerin taleplerini dinledi.

' Başkan'dan 7/24 açık kütüphaneye davet'
7 gün 24 saat açık olan bu kütüphaneye tüm vatandaşları davet eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yayınladığı video ile gençleri kütüphaneye davet etti. Aşgın, yayınladığı videoda “Değerli gençler, şuan içinde bulunduğum yer 7 gün 24 saat açık olan Çorum’un ilk kütüphanesi. Kadeş Barış Meydanın içinde ve kafe konseptinde her türlü imkanı ve donanım içerisinde olan, kitaplarıyla, bilgisayar imkanıyla, çalışma alanlarıyla, çocuk oyun gurubuyla, bebek salonuyla 7 gün 24 saat açık olan, Türkiye’de çok az örneği olan bu güzel kütüphaneye tüm gençlerimizi ve hemşehrilerimizi bekliyoruz. Belediye olarak lojistik desteği veriyoruz. Zaten seçim vaatlerimizden bir tanesiydi. Bu güzel şehir 7 gün 24 saat açık bir kütüphaneyi hak ediyor demiştik. Bütün çalışmalarımızı tamamladık. İl Kültür Müdürlüğümüzle güzel bir iş birliği ile halk kütüphanemiz olan Hasan Paşa Kütüphanesini buraya taşıdık ve 7 gün 24 saat açık hale getirdik. Tüm gençlerimizi ve kitapseverleri bu kütüphanemize bekliyoruz.” dedi.

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