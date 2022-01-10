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Çorum'da oluşturulan özel ekipler, 7 hırsızı kıskıvrak yakaladı 22 ayrı hırsızlık olayının faili olarak 7 kişi gözaltına alındı, 3 kişi aranıyor

İHA

Çorum'da oluşturulan özel ekipler, 7 hırsızı kıskıvrak yakaladı 22 ayrı hırsızlık olayının faili olarak 7 kişi gözaltına alındı, 3 kişi aranıyor

Çorum'da İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığından oluşturulan özel ekip, 22 ayrı hırsızlık faili olarak 7 kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, bağ, bahçe, tarla ve evden hırsızlık olaylarının önlenmesi, meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespit edilerek yakalanması maksadıyla oluşturulan özel ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, tespit edilen depo ve iş yerine düzenlenen operasyonlarda, geçmiş dönemlerde Çorum İl Merkez ile Mecitözü ilçelerinde meydana gelen 20, merkez ilçe Polis Bölgesi ve Amasya ilinde meydana gelen toplam 22 hırsızlık olayında çalındığı belirlenen; 6 adet televizyon, 3 adet av tüfeği, 138 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 8 adet motorlu testere, 2 adet kaynak makinası, 7 adet elektrikli el matkabı, 8 adet şarjlı vidalama/matkap cihazı, 2 adet şarjlı matkap şarj aleti, 4 adet şarjlı matkap bataryası, 9 adet spiral makinası, 5 adet plastik boru kaynak makinesi, 1 adet dairesel tezgah testeresi, 5 adet hidrofor motor, 2 adet dalgıç pompa, 1 adet dekupaj testere, 2 adet kılıç testere, 4 adet bakır semaver, 1 adet bakır güğüm, 1 adet fayans kesme makinası, 1 adet sırt tipi ilaçlama makinası, 1 adet el yapımı pala bıçak, 6 adet seyyar uzatma kablosu ile 92 litre kaçak rakı ele geçirildi.
Hırsızlık olaylarından mağdur olan vatandaşlar tarafından yapılan tespitler sonucunda ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken, hırsızlık şüphelisi olarak tespit edilen 10 şahıstan 7'si yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 4 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere, 1 şahıs da adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 2 şahıs ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Hırsızlık olaylarının faillerinden oldukları belirlenen 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, şüpheliler hakkında hırsızlık ve kaçak alkol ticareti suçlarından soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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