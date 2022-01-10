Hırsızların 22 evden çaldığı eşyalar sergilendi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da 22 farklı ev ile eklentilerinden hırsızlık yapan 10 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Ele geçirilen teknolojik eşya, hırdavat ve elektrikli aletler, jandarma ekiplerince sergilendi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte 22 farklı ev ile eklentisinden çok sayıda teknolojik eşyanın yanı sıra av tüfeği, hırdavat ve elektrik aletleri çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık yapılan bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası tespit edilen depolara eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda, çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürerken, ele geçirilen çalıntı malzemeler de jandarma ekiplerince sergilendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-01-10 17:45:34
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