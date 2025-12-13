Habertürk
        Çorum'un yemesi kadar yapması da zevkli olan lezzeti: Teltel tatlısı

        Çorum'un unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerinden olan teltel tatlısı yaklaşık 3,5 saatte hazırlanmasına karşın 10 dakikada tüketilmesi nedeniyle "yemesi kadar yapması da lezzetli tatlı" olarak anılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 10:37 Güncelleme: 13.12.2025 - 10:37
        Geçmişi yüzlerce yıl eskiye dayanan teltel tatlısı, soğuk kış gecelerinde yapılan ev ziyaretlerinde, ev sahibi ve misafirlerin birlikte yaptığı geleneksel lezzet olarak dikkati çekiyor.

        Televizyon, internet, hatta elektriğin olmadığı dönemlerde insanların bir masa etrafında bir araya gelmelerine vesile olan teltel tatlısı şeker, un ve suyun 3,5 saat boyunca işlenmesiyle elde ediliyor.

        Şerbetin hazırlanmasıyla başlayan teltel yapımı, birkaç kişinin senkronize yapmak zorunda olduğu "çekme işlemi" ile sona eriyor.

        Sabır, işbirliği, kuvvet ve teknik bilgiyle hazırlanan teltel tatlısı, çayla birlikte servis edilince "şeker gibi" sohbetlere kapı açıyor.

        Uzun ve zahmetli süreçle hazırlanmasına karşın kısa sürede tüketiliyor olması nedeniyle artık pek tercih edilmeyen teltel tatlısı geleneği, kentte az sayıda ailede yaşatılıyor.

        Çorum Valisi Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentin kültürel değerini yaşatmak amacıyla Velipaşa Konağı'nda teltel tatlısı yapımına katıldı.

        Aşgın, AA muhabirine, Çorum'un 8 bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını, tarih ve kültür açısından zengin bir mirasa sahip olduğunu söyledi.

        Kültürel birikimi dolayısıyla Çorum'un gastronomi alanında da iddialı bir il olduğunu belirten Aşgın, "Çorum, tarihi ile konuşan, gastronomisiyle konuşturan bir şehirdir. Coğrafi işaret tescilli bir çok ürünümüzle gastronomimiz misafirlerimize hizmet etmektedir" dedi.

        "EVLERDE KIŞ GECELERİNDE YAPILIYOR"

        Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezinde aşçılık eğitimi veren Aylin Memik ise teltel tatlısı geleneğini hem kursta kursiyerleriyle hem de evde ailesiyle yaşatmaya çalışıyor.

        Teltel tatlısının yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Memik, un, şeker ve sudan hazırlanan tatlının geçmişte ev toplantılarında komşularla imece usulü hazırlandığını anlattı.

        Tatlının kalabalık misafirlerle, büyük porsiyonlarla hazırlandığını dile getiren Memik, tatlının yapımıyla ilgili şunları kaydetti:

        "Biz bugün 25 kişilik teltel tatlısı yaptık. Bunun için 700 gram şeker, 350 gram su, 2 damla limon kullandık. Bunu ağda kıvamına getirmek için 2 saate yakın kaynattık. Burada kaynatma süresini şekerin kristalize olmaması için iyi ayarlamamız gerekiyor. Kaynattıktan sonra tepsiye döküp donmasını bekliyoruz. Donup ağda şekline gelince tepsiden alıp oynama işlemini yapıyoruz. Bu aşamada sarı renkteki şeker, beyaz rengini alıyor. Diğer taraftan 3 kilo unu kavuruyoruz ve oynadığımız ağdayı halka şekline getirip una yatırıyoruz. 3-4 kişi imece usulüyle çekme işlemini yapıyor. Yaklaşık 30 defa yuvarlak hale getirerek çektikten sonra dinlendirip servise hazır hale getiriyoruz."

        Teltel tatlısının kültürel yanları bulunduğuna işaret eden Memik, "Bu tatlıyı yemekten ziyade yapması çok daha eğlenceli. Çünkü uzun işlemlerle ve kalabalıkla yapılıyor. Çorum'un bir lezzeti olmasına karşın işletmelerde yapılmıyor. Çünkü yapımı meşakkatli ancak bekleme süresi çok kısa olduğu için tercih edilmiyor. Ancak evlerde kış gecelerinde yapılıyor. Biz her kış 3-4 kez yaparız." diye konuştu.

