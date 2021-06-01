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50 yaş ve üstündekilerin aşılanmasıyla Covid-19 aşılama takviminde ikinci aşama tamamlanacak

Toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için "Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre sürdürülen aşılamanın ikinci aşaması bugün başlayan 50 yaş ve üstündekilerin aşılanmasıyla tamamlanacak

Covid-19 aşılama takviminde ikinci aşama tamamlanacak - Haberler
Covid-19 aşılama takviminde ikinci aşama tamamlanacak
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AA

Covid-19 ile mücadele kapsamında ilk Covid-19 aşıları 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyelerine yapıldı.

Daha sonra "Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre 14 Ocak'ta ülke genelinde toplumsal aşılamaya sağlık çalışanlarıyla başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 14 Ocak'ta Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek aşısını yaptırdı.

Sağlık çalışanlarının ardından diğer öncelikli grupların aşılanmasına geçildi. Bu kapsamda, 19 Ocak'ta huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilere aşı yapılmaya başlandı. Ayrıca 90 yaş ve üstündekiler evlerinde aşılandı.

Bilim Kurulunun değerlendirmesi sonrasında 21 Ocak'tan itibaren 85 yaş ve üstündeki vatandaşların aşıları da evlerinde yapıldı.

Öte yandan, 21 Ocak'ta eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinden isteyenler Covid-19 aşısının ilk dozunu oldu.

Program dahilinde 25 Ocak'ta itibaren 80 yaş ve üstündekiler, 27 Ocak'tan itibaren de 75 yaş ve üstündeki vatandaşlar, sağlık kuruluşlarından randevularını alarak aşılarını yaptırdı.

Covid-19'la mücadele sürecindeki aşılama kapsamında, 11 Şubat'ta 70 yaş ve üstündeki vatandaşlar da sisteme tanımlandı. Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan 70 yaş ve üstündekiler, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarının ilk dozunu olmaya başladı.

12 Şubat'ta ise 65 yaş ve üstündekiler ile bu kişilerin 60 yaş ve üstündeki eşlerinin birinci doz aşılarının uygulanmasına başlandı.

Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 13 Şubat itibarıyla kritik kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesinin sağlanması ve topluma örnek olunması amacıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın davetinin ardından, kabine üyeleri ve üst düzey devlet yöneticileri de aşılanmaya başlandı.

24 Şubat'ta Covid-19 aşısının ilk dozunu olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabileceklerini bildirdi.

Bu kapsamda ilk olarak köy okullarında görev yapan öğretmenler ile ana sınıfı öğretmenleri aşılanmaya başladı.

Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde sağlık çalışanlarıyla başlayan toplumsal aşılamada, 28 Mart'ta yeni bir aşamaya geçilerek 60 yaş ve üstündeki vatandaşlar ile eşleri sisteme tanımlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Covid-19 aşı programında yeni gruba geçildiğini duyurdu. Koca, "Aşısı sisteme tanımlanmış 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi." bilgisini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımına göre risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromlular ve immuno supresif tedavi alanlar da öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. Bu gruplar için aşılama 29 Mart'ta başladı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde devam eden aşı uygulaması doğrultusunda 20 Nisan'da 55 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına başlandı.

55 yaş ve üstündekiler, aile hekimlikleri ya da hastanelerden randevu alarak Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini yaptırdı.

Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre riskli meslek grupları içinde basın kartı olan gazeteciler de 31 Mart'ta sisteme tanımlandı.

Bu kapsama giren gazeteciler randevularını alarak, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırmaya başladı. Gazeteciler randevuları sırasında BioNTech ya da Sinovac aşılarından birini tercih etti.

Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde devam eden aşı uygulamasında muhtarların aşılanmasına da 4 Mayıs'ta başlandı.

40 yaş ve üstü avukatlar ise sisteme tanımlanmalarının ardından birinci doz aşılarını 5 Mayıs'tan itibaren oldu.

Aşılamada 13 Mayıs'ta yeni bir kademeye geçilerek, sağlık çalışanlarının eşlerine de aşı tanımlandı.

Bakan Koca'nın 27 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı duyurunun ardından, Covid-19'la mücadele kapsamında tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmasına 28 Mayıs'ta başlandı.

Öte yandan Bakan Koca, 26 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Covid-19 ile mücadele kapsamında 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstündekilerin aşılanmasına başlanacağını bildirdi.

AŞILAMA BELİRLENEN TAKVİME GÖRE DEVAM EDECEK

Covid-19 aşılama süreci, Sağlık Bakanlığınca Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda oluşturulan takvim doğrultusunda tamamlanacak.

Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi'nin ikinci aşaması bugün başlanan 50 yaş ve üstündekilerin aşılanmasıyla sona erecek.

50 yaş üstündekilerin aşılanmasının ardından aşılama takvimi üçüncü aşamayla devam edecek. Bu kapsamda, 40-49 yaş grubundakilerin aşılanmasıyla başlayacak süreç, 18-29 yaşlarındakilere aşı hakkının tanımlanmasıyla sürecek.

Son olarak dördüncü aşama kapsamında sırası geldiği halde aşı yaptırmayan kişiler aşılanacak.

COVID-19 AŞI RANDEVULARI

Vatandaşlar, Covid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.

Aşı olacak gruplar arasında yer alan kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın ikinci doz aşısını hangi tarihler arasında yaptırabileceğini belirleyecek. Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS),e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek.

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