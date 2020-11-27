Covid-19 aşısı yapılan rektör konuştu! 0:00 / 0:00

AA

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüse (Covid-19) yönelik Çin'e ait inaktif aşının Faz 3 çalışmalarına devam ediliyor. Rektörlükten yapılan açıklamada, Akdeniz Üniversitesinde aşı için ilk gönüllü olan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’a ikinci doz uygulandı.

Özkan'a aşının ikinci dozu, Başhekim Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Turhan tarafından yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Özkan, Çin'in ürettiği aşının Türkiye’deki 23 uygulama merkezi arasında Akdeniz Üniversitesinin de yer aldığını belirtti.

"KENDİMİ GAYET DİNÇ VE SAĞLIKLI HİSSEDİYORUM"

Üniversitelerindeki aşı çalışmalarının devam ettiğini aktaran Özkan, ilk doz uygulamasının üzerinden iki hafta geçtiğini bildirdi.

Aşının ikinci dozunun uygulandığını anlatan Özkan, "İki haftalık süreçte olumsuz herhangi bir yan etki yaşamadım. Kendimi gayet dinç ve sağlıklı hissediyorum” ifadesini kullandı.

Özkan, aşı için gönüllü sayısının fazla olduğunu belirtti.