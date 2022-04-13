Covid-19 sürecindeki stres o vakaları artırdı! 0:00 / 0:00

AA

Uluslararası Vestibüler Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Vertigo Farkındalık Haftası dolayısıyla Prof. Dr. Özgirgin'in moderatörlüğünde dernek üyeleri Prof. Dr. Pınar Yalınay Dikmen ve Prof. Dr. Fuat Özgen'in de katılımıyla "Vertigoda Hayat Yolunda" paneli düzenlendi.

HASTALIK DEĞİL BELİRTİ

Prof. Dr. Özgirgin, yaptığı konuşmada iç kulaktan başlayan beyin sapındaki denge çekirdekleri ve bunların beyin, beyincik, gözler ve omurilik ile olan uzantılarından kaynaklanan baş dönmesi ve dengesizlik hissinin "vertigo" olarak tanımlanabileceğini belirtti.

Vertigonun, hastalık değil çeşitli hastalıkların belirtisi olduğuna işaret eden Özgirgin, herhangi bir yaşta görülebilmesine karşın sıklıkla orta ve ileri yaşlarda ortaya çıktığını kaydetti.

DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 10'UNU ETKİLİYOR

Özgirgin, özellikle 60 yaş üzerindekilerin yüzde 30'unda baş dönmesi ve dengesizlik şikayetleri olduğunu, bu oranın 85 yaşında yüzde 50'ye yükseldiğini belirterek, "Dünya nüfusunun yüzde 10'unu etkileyen baş dönmesinden Türkiye'de de milyonlarca kişi etkileniyor. Gece uykudan uyandıran, yataktan kalkarken savrulmaya yol açan iç kulak kristallerinin yerinden oynadığı baş dönmesi, en sık görülen baş dönmesi çeşidi olup beraberinde mide bulantısı, kusma ve sersemlik hissine de yol açmaktadır. Bunu psikolojik, algısal baş dönmesi tipi izlerken migrenden kaynaklanan baş dönmeleri de gene üst sıralarda yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

Baş dönmesi ve denge bozukluklarının kontrol altına alınabileceğini vurgulayan Özgirgin, şöyle devam etti: "Baş dönmesi ve denge bozuklukları tedavi edilebilir sorunlardır. Bu süreçte uzman bir hekimden destek alınarak doğru tanının ve tedavinin planlanması gerekir. Vertigo ve denge bozukluklarının tedavisinde ilaç tedavilerinden, denge egzersizlerinden ve bazen de gerektiği durumlarda cerrahi uygulamalardan yararlanılır. Tedavide asıl amaç baş dönmesi ve denge bozukluğunun işaret ettiği hastalığı bulup kontrol altına almaktır."

COVID-19 BAŞ DÖNMESİNE NEDEN OLDU

Bununla birlikte Covid-19'un oluşturduğu anksiyete, değişen yaşam ve çalışma koşullarının toplumda ciddi stres oluşturduğunu kaydeden Özgirgin, "Bu durum özellikle psikolojik kökenli ve migren nedeni olan baş dönmesinde önemli oranda artışa neden olmaktadır. Covid-19 enfeksiyonu sonucu virüslerin denge sistemini etkilemesiyle de ciddi baş dönmeleriyle karşılaşılmaktadır. Soğuk algınlığına neden olan virüsler de iç kulağı ve onun beyinle olan sinir bağlantılarını etkileyerek vertigoya neden olabilirler" dedi.