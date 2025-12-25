Covid-19 ve benzeri salgınlara karşı domatesli yenilebilir aşı hedefi

Bilim insanları tarafından sürdürülen çalışmada, bağışıklığı güçlendiren ve enjeksiyonla yapılan aşıların domatesleri yiyen kişiler tarafından ağız yoluyla alınması hedefleniyor.

Olası salgın hastalık dönemlerinde bu yöntemin koruyuculuk sağlaması ve geniş kitlelere kolayca uygulanabilir bir aşı alternatifi sunması amaçlanıyor.

"BİTKİYİ AŞI OLARAK KULLANMAYI HEDEFLİYORUZ"

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Çevik, 20 yıldır görev yaptığını, fakültede birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bunlardan birinin de şu an üzerinde çalıştıkları domateste yenilebilir aşı üretimi olduğunu ifade eden Çevik, Covid-19 salgınıyla birlikte yeni arayışlar ortaya çıktığını belirtti.

Domatesi aşı olarak kullanmaya odaklandıklarını dile getiren Çevik, "Diğer sektörlerde olduğu gibi yenilebilir bitkiler üzerinden de aşı geliştirme çalışmalarına başladık. Covid-19 aşısında kullanılan proteini bitkiye gen aktarım teknikleriyle aktarıyoruz. Bitkinin bu proteini üretmesini sağlayarak, aşı olarak kullanmayı hedefliyoruz" dedi.

BAĞIŞIKLIK YANITI FARELER ÜZERİNDE TEST EDİLECEK

Çevik, Covid proteinini üreten transgenik (Bir organizmanın genetik yapısına başka bir organizmadan alınan bir genin eklenmesiyle oluşturulan canlı) bitkiler elde ettiklerini belirterek, bu proteinlerin meyvede üretilip üretilmediğini incelediklerini kaydetti.

Bağışıklık yanıtının fareler üzerinde test edileceğini anlatan Çevik, "Domates yiyerek aşılanma çalışmasını çeşitli aşamalardan geçirerek, insan kullanımına uygun hale getirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu. Covid-19 sürecinin sona ermesinin yeni pandemilerin yaşanmayacağı anlamına gelmediğine dikkati çeken Çevik, olası salgınlara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini dile getirdi. Geliştirilen platformun düşük maliyetli, saklama gerektirmeyen ve tıbbi ekipman ihtiyacını azaltan bir yöntem sunduğunu anlatan Çevik, "Bu platform sayesinde gelecekte yaşanabilecek salgınlar için ve halihazırda yurt dışından temin edilen hepatit gibi bazı aşıların yerine yerli yenilebilir aşılar üretmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. "DOMATES TÜKETEREK AŞILAMA HEDEFLİYORUZ" Projeyle insanların domates tüketerek aşılanmasının hedeflendiği, domateste üretilecek protein miktarı ve tüketim dozunun ilerleyen çalışmalarla belirleneceği bilgisini paylaşan Çevik, "İlk bitkilerimizi 2022 yılında Çin'den çıkan SARS CoV-2 Wu varyantıyla ürettik. Omicron varyantı çıkınca 2022'de Omicron varyantlarının Spike proteininin RBD ve S1 bölgelerini üretmek için çalışmaya başladık. TÜBİTAK projemiz 2023 yılında desteklenmeye başladı" şeklinde konuştu.