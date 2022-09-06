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Covid-19 sesle tespit edilebilir 0:00 / 0:00

AA

Hollanda'da Maastricht Üniversitesi Veri Bilimi Enstitüsü'nden bilim insanları, yapay zeka yardımı kullanılan bir mobil uygulamayla, insan seslerinde Covid-19'un tespit edilip edilmeyeceğine dair bir çalışma başlattı.

893 SES KAYDI İNCELENDİ

Çalışmada, Cambridge Üniversitesi'nin Covid-19 Ses Uygulaması'ndaki 4 bin 353 sağlıklı ve sağlıksız katılımcıdan, 893 ses kaydı (308'i Covid-19 testi pozitif olan) incelendi.

Uzmanlar, kayıtları analiz etmek için insan kulağının ses frekanslarındaki değişimi gösteren Mel-spectrogram adlı ölçeği kullandı.

Maastricht Üniversitesi Veri Bilimi Enstitüsü'nden Wafaa Aljbawi, "Covid-19 hastası olmayanların sesini diğer seslerden ayırabilmek için farklı yapay zeka modelleri geliştirdik ve hangi modelin Covid-19 vakalarını tespit edebilmede daha iyi sonuç verdiğini değerlendirdik" dedi.

Aljbawi, Uzun Kısa Süreli Bellek (LSTM) modelinin diğer yapay zeka modellerinden daha iyi sonuç verdiğini kaydetti.

TESPİTTE YÜZDE 89 DOĞRULUK SAĞLIYOR

Araştırmada, Covid-19 vakalarını ses ile tespit etmede yüzde 89 doğruluk sağladığı ve Covid-19 hastası olmayan kişileri tespit edebilme doğruluğunun ise yüzde 83 olduğu kaydedildi.

Çalışmanın sonuçları, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Avrupa Solunum Derneği Uluslararası Kongresi'nde sunuldu.

Araştırmacılar, Covid-19 teşhisinde bu uygulamanın yapılan antijen testlerinden daha hızlı, kolay ve ucuz olduğunu aktardı.