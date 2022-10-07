Credit Suisse'ten satılık otel

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zor durumdaki Credit Suisse, Savoy Hotel'i satmak istediğini açıkladı

Yılbaşından bu yana hisseleri yüzde 60 oranında değer kaybeden finans devi Credit Suisse'in 2022'de 3 milyar dolar zarar etmesi bekleniyor. Zor durumdaki banka, Zürih'in finans bölgesinin merkezindeki Paradeplatz'da bulunan ünlü Savoy Hotel'i satmak istediğini açıkladı. Binanın 400 milyon İsviçre Frangı (408 milyon dolar) değerinde olabileceği belirtildi

ABONE OL
  • Credit Suisse'ten satılık otel

    Son zamanlarda rekor düşüşler yaşayan Credit Suisse, Zürih'in merkezindeki beş yıldızlı tarihi Savoy otelini 400 milyon İsviçre Frangı'na (408 milyon dolar) satıyor.  
  • Credit Suisse'ten satılık otel

    Son bir yılda hisse değeri yaklaşık yüzde 60 düşen bankanın piyasa değeri Mart 2021’de 30 milyar Frank civarında iken mevcut değeri yaklaşık 10 milyar franga düştü.

    Son altı ayda ise hisseleri %40'tan fazla değer kaybeden banka, Perşembe günü yaptığı açıklamada kentin finans bölgesinin kalbindeki Paradeplatz'daki yaklaşık 200 yıllık oteli piyasaya çıkardığını bildirdi.
  • Credit Suisse'ten satılık otel

    Haber ilk olarak Inside Paradeplatz finans haber blogu tarafından bildirildi. Büyük bir tadilattan geçen otelin satışını "büyük bir tehlike sinyali" olarak nitelendirdi.
  • Credit Suisse'ten satılık otel

    Yılın ilk yarısında yatırım bankacılığı alanında yaklaşık 1,4 milyar dolarlık kayıp açıklayan bankanın, üst düzey bankacılara verdiği bonusları 106 milyon dolar kısması sonucu yetenekli çalışanlarını kaybetmişti.

    Ukrayna işgali sonrası yaptırımlar nedeniyle Rusya ayağından da yaklaşık 10 milyar dolarlık iş kaybı yaşaması, üst üste gelen zor zamanlar bankaya olan güvenin dibe vurmasına sebep oldu.
  • Credit Suisse'ten satılık otel

    Hotel Baur en Ville ismiyle 24 Aralık 1838'de Avusturya'da bir fırıncı olan Johannes Baur tarafından açıldı. Zürih’in ilk büyük oteli oldu. 

    1857 ve 1907 yıllarında yenilenen otel, Haziran 1908'de yeniden açıldığında toplam 170 odası vardı.
  • Credit Suisse'ten satılık otel

    1975 ve 1978 yılları arasında otel tekrar kapılarını kapatmış ve büyük bir tadilattan geçmiştir. Tarihsel yapısı bozulmadan tekrar inşa edilmiştir. O zamandan beri de Savoy Hotel Baur en Ville'de 104 oda ve süit ile çeşitli etkinlik odaları bulunmaktadır.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.