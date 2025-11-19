Habertürk
        Cristiano Ronaldo Beyaz Saray'da: Trump'ın oğlu Barron ile tanıştı

        Cristiano Ronaldo Beyaz Saray'da: Trump'ın oğlu Barron ile tanıştı

        Cristiano Ronaldo, nişanlısı Georgina Rodriguez ile Beyaz Saray'daki resmi davete katıldı. Donald Trump, oğlunu Ronaldo ile tanıştırdığını söyleyerek; "Sanırım artık oğlum babasına biraz daha fazla saygı duyuyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 15:49 Güncelleme: 19.11.2025 - 15:49
        Ronaldo Beyaz Saray'da
        Dünyaca ünlü Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, nişanlısı Georgina Rodriguez ile birlikte Beyaz Saray'da düzenlenen görkemli akşam yemeğine katıldı. Çift, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman'ın onuruna verdiği akşam yemeğinin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

        Cristiano Ronaldo, Beyaz Saray'ın Doğu Odası'nda düzenlenen yemekte Elon Musk ve Greg Brockman gibi teknoloji devleriyle birlikte poz verdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

        Resmi davetin ev sahipliğini üstlenen Donald Trump, 19 yaşındaki oğlu Barron Trump ile futbol idolü Cristiano Ronaldo arasında bir görüşme ayarladıktan sonra oğlunun saygısını kazandığına dair şakasıyla geceye damga vurdu.

        Ronaldo, Beyaz Saray fotoğrafını X'te paylaştı
        Ronaldo, Beyaz Saray fotoğrafını X'te paylaştı

        Donald Trump, şu anda Suudi Arabistan ligindeki En-Nasr'da oynayan Portekizli Cristiano Ronaldo ile küçük oğlunu tanıştırdığını söyleyerek ünlü futbolcuyu takdir ettiğini belirtti.

        Cristiano Ronaldo, 2022 sonunda yıllık 178 milyon sterlinlik bir sözleşmeyle Suudi kulübü El Nasr'a katıldığından beri Suudi Arabistan Pro Lig'in yıldızı oldu.

        Donald Trump, 40 yaşındaki futbolcuya yemek davetine katıldığı için teşekkür etti. Oğlu Barron'un Ronaldo'nun büyük bir hayranı olduğunu ve futbolcuyla tanışabildiği için çok etkilendiğini söyledi. Trump; "Barron onunla tanıştı. Sanırım artık babasına biraz daha fazla saygı duyuyor. Sadece sizi tanıştırmam bile yeterli oldu" dedi.

