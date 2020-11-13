Cristiano Ronaldo hakkında yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor... İtalyan basını, koronavirüs nedeniyle ekonomik anlamda rahatlamak isteyen Juventus'un Cristiano Ronaldo ile yolları ayırmak için çare aradığını iddia etmişti.

Ronaldo'nun adı eski kulübü Manchester United ile anılırken İspanyol basını, Portekizli oyuncunun bu hamleye sıcak bakmadığını yazdı.

AS'ta yer alan habere göre Ronaldo tüm konsantrasyonunu Juventus'a verdi. Takımdan ayrılmayı düşünmeyen 35 yaşındaki futbolcunun Manchester United'ın ilgisine de sıcak bakmadığı belirtildi. İddiaya göre Ronaldo, 2022'ye kadar devam eden kontratını tamamlamadan İtalyan devinden ayrılmak istemiyor. Yıldız futbolcunun devamında serbest oyuncu statüsüyle Paris Saint-Germain'e katılabileceği konuşuluyor.

Juventus formasıyla üçüncü sezonunu geçiren Cristiano Ronaldo siyah-beyazlı formayla bugüne kadar 95 resmi maça çıkıp 71 gol attı ve 17 asist yaptı.