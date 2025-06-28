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        Haberler Spor Futbol Cristiano Ronaldo: Suudi Arabistan ligi, ilk 5 lig arasında - Futbol Haberleri

        Cristiano Ronaldo: Suudi Arabistan ligi, ilk 5 lig arasında

        Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da top koşturan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, "Suudi Arabistan ligi, ilk 5 lig arasında" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 22:38 Güncelleme: 28.06.2025 - 22:38
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        "Suudi Arabistan ligi, ilk 5 lig arasında"
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        Al Nassr ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan 40 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi ve 2034 Dünya Kupası'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

        "SUUDİ ARABİSTAN LİGİ, İLK 5 LİG ARASINDA"

        Kulüp sosyal medya hesabına konuşan Portekizli yıldız, "Hala lig olarak gelişiyoruz. Ama şimdiden ilk 5 lig arasında olduğumuzu düşünüyorum. Gelişmeye devam edeceğiz. Mutluyum, çünkü çok yarışmacı bir ligde olduğumu biliyorum. Suudi liginde oynamamış olanlar ya da futboldan anlamayanlar bu ligin ilk 5'te olmadığını söylüyor. Bu düşünceme yüzde yüz inanıyorum. Bu ligde oynayanlar neden bahsettiğimi anlıyor. Bu yüzden kalmak istedim." şeklinde konuştu.

        2034 DÜNYA KUPASI

        Ronaldo, "Sadece önümüzdeki iki yıl değil Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2034 FIFA Dünya Kupası'na kadar sürecek olan bu projeye inanıyorum ve en iyi Dünya Kupası organizasyonu olacağına inanıyorum. Mutluyum, 2 yıl daha... Suudi ligindeki en iyi takımlarla mücadele etmeyi ve ligde şampiyon olmayı hedefliyoruz. Sonunda hangi takımın iyi olduğunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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