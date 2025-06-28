Cristiano Ronaldo: Suudi Arabistan ligi, ilk 5 lig arasında

Al Nassr ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan 40 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi ve 2034 Dünya Kupası'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

"SUUDİ ARABİSTAN LİGİ, İLK 5 LİG ARASINDA" Kulüp sosyal medya hesabına konuşan Portekizli yıldız, "Hala lig olarak gelişiyoruz. Ama şimdiden ilk 5 lig arasında olduğumuzu düşünüyorum. Gelişmeye devam edeceğiz. Mutluyum, çünkü çok yarışmacı bir ligde olduğumu biliyorum. Suudi liginde oynamamış olanlar ya da futboldan anlamayanlar bu ligin ilk 5'te olmadığını söylüyor. Bu düşünceme yüzde yüz inanıyorum. Bu ligde oynayanlar neden bahsettiğimi anlıyor. Bu yüzden kalmak istedim." şeklinde konuştu.