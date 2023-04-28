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Georgina; Ronaldo'yla ayrılık haberlerine yanıt verdi

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez krizde mi? CR7'nin sevgilisi, ayrılık haberlerine yanıt verdi. Georgina, Romeo Santos'un 'If I Die' şarkısından alıntı yaptı. İşte detaylar

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  • Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez krizde mi? CR7'nin sevgilisi, ayrılık haberlerine yanıt verdi

    Portekizli yıldız Ronaldo ve sevgilisi Georgina, son günlerde manşetleri süslemeye devam ediyor.
  • Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez krizde mi? CR7'nin sevgilisi, ayrılık haberlerine yanıt verdi

    Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in 8 yıllık birlikteliklerinin sona ereceği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü çift hakkında çıkan dedikodular, onlar için yeni bir şey değil... 
  • Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez krizde mi? CR7'nin sevgilisi, ayrılık haberlerine yanıt verdi

    Ancak Georgina, özü olmayan spekülasyonları yaymak isteyenlere yanıt olarak Romeo Santos'un 'If I Die' şarkısından alıntı yaparak cevap verdi.
  • Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez krizde mi? CR7'nin sevgilisi, ayrılık haberlerine yanıt verdi

    Rodriguez, medyada çıkan haberler karşısında sessizliğini bozdu ve bir Instagram gönderisinde şunları söyledi: "Söylentiyi kıskananlar uydurur, dedikodu yayarlar ve aptallar da buna inanır."
  • Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez krizde mi? CR7'nin sevgilisi, ayrılık haberlerine yanıt verdi

    Ronaldo ve Georgina'nın son zamanlarda bir uçağa binerken hararetli bir tartışmaya girdiği ve aralarına bazı kişilerin girmesine rağmen seslerinin yükseldiği söyleniyor.
  • Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez krizde mi? CR7'nin sevgilisi, ayrılık haberlerine yanıt verdi

    Son günlerde manşetleri süsleyen ünlü çifte dair pek çok spekülasyon ortaya atılıyor.
  • Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez krizde mi? CR7'nin sevgilisi, ayrılık haberlerine yanıt verdi

    Cristiano Ronaldo'nun Georgina Rodriguez'in alışveriş bağımlılığından isyan ettiği ve yakın çevresine, "Sürekli harcıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor" dediği de iddia edilmişti.
  • Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez krizde mi? CR7'nin sevgilisi, ayrılık haberlerine yanıt verdi

    Beş kez Ballon d'Or kazanan Ronaldo ve ailesi şu anda Suudi Arabistan'da yaşıyor.
  • Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez krizde mi? CR7'nin sevgilisi, ayrılık haberlerine yanıt verdi

    Al-Nassr, Ronaldo ile yaptığı sözleşme gereği ona yılda yaklaşık 177 milyon £ (221 milyon $) ücret ödüyor.
  • Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez krizde mi? CR7'nin sevgilisi, ayrılık haberlerine yanıt verdi
  • Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez krizde mi? CR7'nin sevgilisi, ayrılık haberlerine yanıt verdi
  • Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez krizde mi? CR7'nin sevgilisi, ayrılık haberlerine yanıt verdi
  • Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez krizde mi? CR7'nin sevgilisi, ayrılık haberlerine yanıt verdi
  • Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez krizde mi? CR7'nin sevgilisi, ayrılık haberlerine yanıt verdi
  • Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez krizde mi? CR7'nin sevgilisi, ayrılık haberlerine yanıt verdi
  • Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez krizde mi? CR7'nin sevgilisi, ayrılık haberlerine yanıt verdi
  • Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez krizde mi? CR7'nin sevgilisi, ayrılık haberlerine yanıt verdi
  • Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez krizde mi? CR7'nin sevgilisi, ayrılık haberlerine yanıt verdi
  • Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez krizde mi? CR7'nin sevgilisi, ayrılık haberlerine yanıt verdi
  • Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez krizde mi? CR7'nin sevgilisi, ayrılık haberlerine yanıt verdi
  • Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez krizde mi? CR7'nin sevgilisi, ayrılık haberlerine yanıt verdi

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