Crotone - Carpi düellosu

İtalya Serie B heyecanı devam ediyor. Crotone, 04 Kasım 2018 Pazar günü Carpi takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Crotone 11 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Carpi 5 puanda ve 19. sırada. Crotone son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Carpi son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 518. İddaa'da Crotone kazanır 1.40, berabere biter 3.15, Carpi kazanır 5.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Crotone önceki hafta Brescia mücadelesinde 2-1 yenildi.

Carpi ise Ternana maçında 3-1 kazandı.

Crotone, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Crotone, kendi sahasında 10 gol attı, 7 gol yedi.

Carpi, dış sahada 1 galibiyet, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Carpi 5 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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