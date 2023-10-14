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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir Körfezi'nde denizde ayaklarına bidon bağlı ceset bulunmuştu! Sır çözüldü! - Güncel haberler

        Denizde ayaklarına bidon bağlı ceset bulunmuştu! Sır çözüldü!

        İzmir Körfezi'nde, sol ayak bileğine 2 su bidonu bağlı bulunan cansız bedenin 32 yaşındaki Yusuf Balcı'ya ait olduğu belirlendi. Yürütülen soruşturma ve yapılan incelemeyle sır perdesi aralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 15:25 Güncelleme: 25.10.2023 - 17:25
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        Denizde ayaklarına bidon bağlı ceset bulunmuştu! Sır çözüldü!
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        İzmir'de tüyler ürperten olay, dün saat 23.00 sıralarında, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karataş Sahil'de meydana geldi.

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        CANSIZ BEDEN DENİZDEN ÇIKARILDI

        DHA'da yer alan habere göre denizde bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, sol ayak bileğine 10 litrelik 2 su bidonu bağlı erkek cesedini kıyıya çıkardı. Ceset, otopsi için morga kaldırıldı.

        PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI İDDİASI

        Yapılan incelemelerde, cesedin Yusuf Balcı'ya ait olduğu belirlendi. Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Balcı'nın yanına aldığı bidonlarla evden çıkıp, intihar etmek amacıyla sahile gittiği tespit edildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #İzmir
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