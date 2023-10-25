Adana'da yaşandı! Defalarca bıçakladı! Komşu vahşeti! Adana'nın Ceyhan ilçesinde 29 yaşındaki Kemal G., apartman girişinde tartıştığı komşusu 44 yaşındaki Tuncay Berkil'i bıçaklayarak öldürdü. Berkil´in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Adana'da olay, saat 07.00 sıralarında Afet Evleri´nde meydana geldi. Termik santralde işçi olan Tuncay Berkil (44), çocuklarıyla fırından simit alıp, oturdukları apartmana girerken aralarında sorun olan Kemal G. (29) ile karşılaştı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ Öldürülen Tuncay Berkil, 44 yaşındaydı. DHA'da yer alan habere göre burada taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

KOMŞUSUNU DEFALARCA BIÇAKLADI Kavgada Kemal G., Berkil´i vücudunun birçok yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Tuncay Berkil'in hayatını kaybettiği belirlendi. KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI Cinayet şüphelisi Kemal G., gözaltına alındı. Tuncay Berkil´in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO