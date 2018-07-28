Cruzeiro - Sao Paulo maçı ne zaman?

Cruzeiro ve Sao Paulo, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. Maç öncesi Cruzeiro 24 puanla 6. sırada, Sao Paulo 29 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Cruzeiro, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sao Paulo, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 554. İddaa'da Cruzeiro kazanır 1.55, berabere biter 3.30, Sao Paulo kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Cruzeiro son haftadaki Botafogo müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Sao Paulo ise Bahia maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Cruzeiro, 10 gol attı ve 4 gol yedi.

Sao Paulo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Sao Paulo, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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