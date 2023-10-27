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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Polis çevirmesinde taksicinin boğazına bıçak dayadı!

        Uyuşturucu ticareti hükümlüsü, polis çevirmesinde taksi şoförünün boğazına bıçak dayadı

        Antalya'da inanılmaz anlar yaşandı. Kentte kesinleşmiş hapis cezası olan Orbay Çelik adlı kişi polis çevirmesinde taksiciyi rehin almak istedi. Taksicinin boğazına bıçak dayayan saldırgan biber gazı ile etkisiz hale getirilmeye çalışıldı. Bu sırada kaçmaya çalışan saldırgan kısa bir süre sonra kıskıvrak yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 10:16 Güncelleme: 27.10.2023 - 10:17
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        Antalya'da uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Orbay Çelik (28), bindiği taksinin uygulama noktasında durdurulması üzerine şoförün boğazına bıçak dayayıp, polislere de bıçak çekerek kaçmaya çalıştı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        DHA'nın haberine göre camını kırarak girdiği bir yakınının evinde ekipler tarafından yakalanan Orbay Çelik, gözaltına alındı.

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        Olay, dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Orbay Çelik, ismi öğrenilemeyen arkadaşıyla birlikte Hafız Yorulmaz'ın (45) kullandığı taksiye bindi.

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        Bir süre sonra mahallede uygulama yapan motosikletli polis timleri taksi şoförüne `dur´ ihtarında bulundu. Araçtaki Orbay Çelik ise sürücüye durmamasını söyledi. Orbay Çelik'in isteğini geri çeviren taksi şoförü Hafız Yorulmaz, polislerin yanında aracı durdurdu.

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        POLİS BİBER GAZI SIKTI

        Bu sırada Orbay Çelik, yanındaki bıçağı taksi şoförünün boğazına dayadı. Durumu fark eden motosikletli polis timinin taksi içine biber gazı sıkmasının ardından Orbay Çelik ile yanındaki arkadaşı araçtan inerek, polisleri bıçakla tehdit etti.

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        Ekiplerin müdahale etmeye çalışması üzerine Orbay Çelik ile arkadaşı yaya olarak kaçtı. Motosikletli yunus timleri destek talep ederken, Orbay Çelik, Yeşildere Mahallesi´nde yakınlarına ait bir evin camını kırıp içeri girdi. Peşinden gelen polis ekipleri içeri girmeye çalışınca bıçakla kendine zarar vermeye çalışan Orbay Çelik'in evi de yakacağını söylemesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi istendi.

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        ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

        Takviye ekiplerin gelmesi ve evin etrafının sarılmasının ardından polis ekipleri biber gazı sıkarak içeriye girdi. Motosikletli yunus timleri tarafından etkisiz hale getirilen Orbay Çelik, kelepçelenerek ekip aracına bindirildi. Bu sırada polise tepki gösteren mahalleden bazı kişiler, uzaklaştırıldı. Polis merkezine götürülen Orbay Çelik'in, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

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        "BOĞAZIMA BIÇAK DAYADI"

        Boğazına bıçak dayanan taksi şoförü Hafız Yorulmaz´ın sağlık ekibi tarafından kontrolü yapıldı. Yorulmaz, sağlık ekibine durumunun iyi olduğunu, tedavi istemediğini dile getirdi. Hafız Yorulmaz, "Adrese gittim ve müşterileri aldım. Sonra devam etmemi istediler.

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        Uygulama noktasına gelince durmamı istemediler. 'Yürü' dedi ve bıçağı boğazıma dayadı. Ondan sonra polisler biber gazı sıktı. Ardından bıçağı karnıma tutmaya başladı. Ben taksiyi durdurmuştum, çalıştırdı ve gaza bastı. Biraz ilerledim ve sonrasında kaçtı. Boğazıma bıçak dayadı, polislere de bıçak çekti. Biz taksiciler olarak her zaman kelle koltuktayız" dedi.

        #son dakika
        #Antalya
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