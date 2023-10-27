Takviye ekiplerin gelmesi ve evin etrafının sarılmasının ardından polis ekipleri biber gazı sıkarak içeriye girdi. Motosikletli yunus timleri tarafından etkisiz hale getirilen Orbay Çelik, kelepçelenerek ekip aracına bindirildi. Bu sırada polise tepki gösteren mahalleden bazı kişiler, uzaklaştırıldı. Polis merkezine götürülen Orbay Çelik'in, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Boğazına bıçak dayanan taksi şoförü Hafız Yorulmaz´ın sağlık ekibi tarafından kontrolü yapıldı. Yorulmaz, sağlık ekibine durumunun iyi olduğunu, tedavi istemediğini dile getirdi. Hafız Yorulmaz, "Adrese gittim ve müşterileri aldım. Sonra devam etmemi istediler.

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Uygulama noktasına gelince durmamı istemediler. 'Yürü' dedi ve bıçağı boğazıma dayadı. Ondan sonra polisler biber gazı sıktı. Ardından bıçağı karnıma tutmaya başladı. Ben taksiyi durdurmuştum, çalıştırdı ve gaza bastı. Biraz ilerledim ve sonrasında kaçtı. Boğazıma bıçak dayadı, polislere de bıçak çekti. Biz taksiciler olarak her zaman kelle koltuktayız" dedi.