        Crystal Palace - Manchester United: 1-2 (MAÇ SONUCU)

        Crystal Palace - Manchester United: 1-2 (MAÇ SONUCU)

        İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Manchester United, deplasmanda Crystal Palace'ı geriden gelerek 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ligde üç maçlık galibiyet hasretine son veren Kırmızı Şeytanlar'a üç puanı getiren golleri Zirkzee ve Mount kaydetti.

        Habertürk
        Giriş: 30.11.2025 - 17:00 Güncelleme: 30.11.2025 - 17:00
        İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Crystal Palace ile Manchester United karşı karşıya gelirken, kazanan 2-1'lik skorla ManU oldu.

        Mücadelenin ilk yarısını 36. dakikada Mateta'nın penaltı golüyle 1-0 yenik kapatan Kırmızı Şeytanlar, ikinci yarıda galibiyete uzanmayı başardı.

        ManU'ya deplasmanda üç puanı getiren golleri 54'te Zirkzee ile 63'te Mount kaydetti.

        MANU 3 MAÇ SONRA KAZANDI, C.PALACE EVİNDE İLK KEZ YENİLDİ!

        Ligde üç maç aradan sonra kazanan Manchester United, puanını 21'e çıkarıp zirve yarışına tutunurken, bu sezon evinde ilk kez kaybeden Crystal Palace ise 20 puanda kaldı.

