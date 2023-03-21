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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, teknik direktör Roy Hodgson ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Hodgson, daha önce 2017-2021 yılları arasında Crystal Palace'ta görev almıştı.

Ligde oynadığı son 12 maçta galibiyet göremeyen İngiliz ekibi 28 maçta 27 puanla 12. sırada bulunuyor.

Roy Hodgson, Crystal Palace'ın başında ilk maçına Leicester City karşısında çıkacak.

Roy Hodgson: "Benim için her zaman çok şey ifade eden kulübe geri dönmemin istenmesi ve takımın kaderini değiştirme gibi önemli bir görevin verilmesi bir ayrıcalık. Artık tek hedefimiz maçları kazanmaya başlamak ve Premier Lig statümüzü garantilemek için gerekli puanları almak. Crystal Palace mücadeleci ruhuyla biliniyor ve Cumartesi günü Leicester City'ye yapacağımız maçtan itibaren tüm taraftarlarımızın bizimle mücadele edeceğinden hiç şüphem yok."