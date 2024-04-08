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        Haberler Kültür-Sanat CSO Ada Ankara'da nisan ayı

        CSO Ada Ankara'da nisan ayı

        Başkent'in kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, nisan ayında, renkli programıyla sanatseverlerle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 12:44 Güncelleme: 08.04.2024 - 12:45
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        CSO Ada Ankara'da nisan ayı
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        İşte Başkent’in kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, nisan ayı...

        CSO SANATÇILARI İLE PAZARTESİ KONSERLERİ ‘CHOPIN’İN GECE MÜZİĞİ VİYOLENSEL’ PİYANO RESİTALİ

        15 NİSAN-20:00-BANKKART MAVİ SALON

        Viyolonselde Onur Şenler, piyanoda Evrim Turan’ın gerçekleştireceği ‘Chopin’in Gece Müziği Viyolonsel-Piyano Resitali’ 15 Nisan Pazartesi saat 20:00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da gerçekleştirilecek.

        ‘CUBAN CLASSICS’ BY EMiR ERSOY

        16 NİSAN-20:00-BANKKART MAVİ SALON

        Piyanist Emir Ersoy ‘Cuban Classics’ projesini Volkan Öktem, Eylem Pelit, Aleiksi Riveracontreras ve Sercan Kerpiççiler ile birlikte sahneleyecek. Küba ve Latin Amerika'nın eşsiz melodilerini, Michel Camilo, Chick Corea, Cucho Valdes gibi isimlerin bestelerini kendi stilleriyle harmanlayıp izleyiciyle buluşturacak olan grup 16 Nisan Salı saat 20:00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da seyirci karşısına çıkacak.

        38. ULUSLARARASI ANKARA MÜZİK FESTİVALİ - ZAGREP QUARTET

        16 NİSAN-20:00-TARİHİ SALON

        Temelleri 1919 yılına uzanan, Hırvatistan klasik müzik hayatında çok önemli bir yere sahip, dünyanın en saygın yaylı topluluklarından olan Zagreb Quartet, 16 Nisan'da saat 20:00'de CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da unutulmaz bir konser verecek. Özellikle Beethoven, Haydn, Mozart ve Schubert gibi bestecilerin eserlerini üstün yorumlamaları ile tanınan dörtlü, zarif ve duygusal performansı müzikseverleri büyüleyecek.

        ÖNDER BALOĞLU VE LES ESSENCES ‘KAHVENİN AVRUPA YOLCULUĞU’

        17 NİSAN-20:00-TARİHİ SALON

        Keman sanatçısı Önder Baloğlu ve kurucusu olduğu Les Esences Oda Orkestrası 17 Nisan Çarşamba saat 20:00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da sahne alacak. Baloğlu'nun Türkçe'de 'Esans' anlamına gelen oda orkestrası Les Essences ile birlikte vereceği konserde, Viyana kuşatmasından itibaren Avrupa kültüründe büyük bir iz bırakan Osmanlı kültürünü, W.A.Mozart, H.I.F.Biber, J.J.Fux ve A.Schmelzer gibi barok ve klasik dönem bestecilerinin eserleri ile ele alan 'Kahvenin Avrupa Yolculuğu’ sanat severlerin beğenisine sunulacak.

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        38. ULUSLARARASI ANKARA MÜZİK FESTİVALİ - ANIMA MUSICAE ODA ORKESTRASI

        18 NİSAN-20:00-TARİHİ SALON

        Anima Musicae Oda Orkestrası, keman virtüözü Gwendolyn Masin'in eşliğinde 18 Nisan Perşembe saat 20:00'de CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da muhteşem bir konserle sahne alacak. Franz Lizst Akademisi’nin seçkin müzisyenlerinden kurulan Anima Musicae Oda Orkestrası, Hollanda-İrlanda kökenli ünlü keman sanatçısı Gwendolyn Masin ile birlikte Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümü çerçevesinde Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin konukları oluyor. Anima Musicae Oda Orkestrası'nın muhteşem performansı ve Gwendolyn Masin'in etkileyici keman sololarıyla dolu bir gece Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

        ANKARA DEVLET KLÂSiK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU - VURGUN ‘CEMAL SAFİ ANISINA’

        18 NİSAN-20:00-BANKKART MAVİ SALON

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        Eserleriyle gönüllerde taht kurmuş olan Şair Cemal Safi’nin ölüm yıldönümünde, şiirlerinin ve şiirlerinden bestelenmiş olan şarkıların icra edileceği çok özel bir konser Ankaralı sanatseverlerle buluşuyor. Cemal Safi’nin şiirlerini Haluk Derinöz seslendirirken, birbirinden özel şarkıları da Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu şefi ve ses sanatçısı Suat Kılıç icra edecek. 18 Nisan Perşembe saat 20:00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da gerçekleştirilecek olan bu özel konserde sanatçılara Ankara Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu saz sanatçıları eşlik edecek.

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        38. ULUSLARARASI ANKARA MÜZİK FESTİVALİ - ORKESTRA AKADEMİK BAŞKENT

        19 NİSAN-20:00-TARİHİ SALON

        Birçok uluslararası yarışmada birincilik ve ödül sahibi Mersin doğumlu Gürcü- Türk keman sanatçısı Veriko Tchumburidze ile halen çalışmalarını Almanya’da sürdüren Ankara doğumlu ödüllü Azeri vurmalı sanatçısı Elman Mecid, Orkestra Akademik Başkent’in Uluslararası Ankara Müzik festivali için özel hazırladığı programda solist olarak yer alacaklar. 19 Nisan Cuma saat 20:00’de CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da gerçekleşecek Konseri, Türkiye’nin 10 kadın şefinden biri olan yeni nesil kadın şeflerimizden Sibil Arsenyan yönetecek.

        CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI - FİLM MÜZİKLERİ

        19 NİSAN-20:00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON

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        Cemi’i Can Deliormanlı yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, sinemanın büyülü dünyasını müzikle buluşturmak için unutulmaz bir konserle 19 Nisan Cuma saat 20:00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da sahne alacak. ‘Star Wars’, ‘Gladyatör’, ‘Harry Potter’, ‘Mission Impossible’ ve ‘Pirates of the Caribbean’ gibi birçok filmin müziklerinin icra edileceği konser Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

        BİR GARİP ORHAN VELİ MÜZİKALİ- REHA ÖZCAN

        20 NİSAN-15:00 / 20:00-BANKKART MAVİ SALON

        Orhan Veli’nin kaleminden İstanbul’u, aşkı ve tüm insanlık hâllerini ayrım gözetmeksizin kucaklayan, yurtiçinde ve dışında şimdiden 30 bin seyirciye ulaşan ‘Bir Garip Orhan Veli Müzikali’ 20 Nisan Cumartesi saat 15:00 ve 20:00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da Ankaralılarla tekrar buluşacak.

        ÇOCUKLAR İÇİN MASKE BOYAMA ATÖLYESİ

        21 NİSAN 2024-13:00 -15:00 / FUAYE ALANI

        21 Nisan Pazar günü düzenlenecek olan ‘Çocuklar İçin Maske Boyama Atölyesi’ 5-7 yaş arası çocuklar için 13:00, 8-10 yaş arası çocuklar için 15:00’te CSO Ada Ankara Fuaye alanında, görsel sanatlar öğretmeni Esra uzunoğlu rehberliğinde gerçekleştirilecek.

        CAN SARAÇ SOLO PİYANO RESİTALİ

        21 NİSAN-20:00-BANKKART MAVİ SALON

        Yurt dışı ve yurt içinde birçok prestijli yarışma ve konserde başarılara imza atan, son olarak İtalya'da düzenlenen Piano Academy Eppan yarışmasında Michelangeli Ödülü'nün sahibi olan 16 yaşındaki Türk piyanist Can Saraç, 21 Nisan Pazar saat 20:00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da müzikseverler ile buluşacak.

        CSO SANATÇILARI İLE PAZARTESİ KONSERLERİ - ‘ANCORA TRIO ODA MÜZİĞİ KONSERİ’

        22 NİSAN-20:00-BANKKART MAVİ SALON

        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın klasikleşen Pazartesi Konserleri kapsamında, müzikseverleri büyüleyici bir oda müziği deneyimi bekliyor. ‘Ancora Trio Oda Müziği Konseri’, 22 Nisan Pazartesi saat 20:00'de Bankkart Mavi Salon'da gerçekleşecek. Elif Ece Kaya’nın keman, Yusuf Çelik’in viyolonsel,Özgür Deniz Akalın’ın piyanoda yer alacağı konserde Anton Dvorak’ın Piyanolu Trio No.4 ‘Dumky’ Mi Minör ve Sergei Rachmaninoff’un piyanolu Trio ‘Elegique’ Sol Minör eserleri seslendirilecek.

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