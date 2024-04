CSO Ada Ankara'da nisan ayı

İşte Başkent’in kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, nisan ayı...

CSO SANATÇILARI İLE PAZARTESİ KONSERLERİ ‘CHOPIN’İN GECE MÜZİĞİ VİYOLENSEL’ PİYANO RESİTALİ

15 NİSAN-20:00-BANKKART MAVİ SALON

Viyolonselde Onur Şenler, piyanoda Evrim Turan’ın gerçekleştireceği ‘Chopin’in Gece Müziği Viyolonsel-Piyano Resitali’ 15 Nisan Pazartesi saat 20:00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da gerçekleştirilecek.

‘CUBAN CLASSICS’ BY EMiR ERSOY

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI - FİLM MÜZİKLERİ

19 NİSAN-20:00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON

Cemi’i Can Deliormanlı yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, sinemanın büyülü dünyasını müzikle buluşturmak için unutulmaz bir konserle 19 Nisan Cuma saat 20:00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da sahne alacak. ‘Star Wars’, ‘Gladyatör’, ‘Harry Potter’, ‘Mission Impossible’ ve ‘Pirates of the Caribbean’ gibi birçok filmin müziklerinin icra edileceği konser Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunulacak.