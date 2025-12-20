CSO Ada Ankara'da sanat maratonu

Başkentin kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, 22–28 Aralık tarihleri arasında konserlerden tiyatroya, caz gecelerinden çocuk ve yetişkin atölyelerine uzanan dopdolu bir programla Ankaralı sanatseverleri ağırlayacak. Yeni yıl coşkusunun sanatla buluştuğu hafta boyunca, Türkiye’nin önde gelen sanatçıları ve sanat kurumları CSO Ada Ankara sahnelerinde olacak.

Hafta, Nükhet Duru ve Ahmet Baran Yeni Yıl Konseri ile başlarken, “Jazz in Love”, Bayati makamında eserlerin seslendirileceği Musikiyle Zamanın İzinde, Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu’nun Mürettep Müfreze Konseri ve Ankara Devlet Opera ve Balesi Türk Bestecileri Konseri müzikseverlere zengin bir repertuvar sunacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yeni Yıl Özel Konseri ile klasik müzik tutkunları yılın en özel gecelerinden birini yaşayacak.

Tiyatro sahnesinde ise İzmir Devlet Tiyatrosu’nun “Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi” ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nun “Gün Eksilmesin Penceremden” adlı oyunların izleyiciyle buluşacağı haftanın anlamlı etkinlikleri arasında Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. yılı dolayısıyla düzenlenen “Kurtuluşun Başkenti” konseri ile Başkent Oda Orkestrası’nın Devlet Sanatçısı Ayla Erduran anısına gerçekleştireceği özel konser de yer alıyor.