Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar CSO Ada Ankara'da sanat maratonu

        CSO Ada Ankara'da sanat maratonu

        CSO Ada Ankara, 22–28 Aralık tarihleri arasında Nükhet Duru ve Ahmet Baran Yeni Yıl Konseri'nden Ankara Devlet Opera ve Balesi Türk Bestecileri Konseri'ne, İzmir Devlet Tiyatrosu'nun "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi"nden Musikiyle Zamanın İzinde etkinliğine sanatseverlere sanatla dolu bir hafta yaşatacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2025 - 14:24 Güncelleme: 20.12.2025 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        CSO Ada Ankara'da sanat maratonu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Başkentin kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, 22–28 Aralık tarihleri arasında konserlerden tiyatroya, caz gecelerinden çocuk ve yetişkin atölyelerine uzanan dopdolu bir programla Ankaralı sanatseverleri ağırlayacak. Yeni yıl coşkusunun sanatla buluştuğu hafta boyunca, Türkiye’nin önde gelen sanatçıları ve sanat kurumları CSO Ada Ankara sahnelerinde olacak.

        .png
        .png

        Hafta, Nükhet Duru ve Ahmet Baran Yeni Yıl Konseri ile başlarken, “Jazz in Love”, Bayati makamında eserlerin seslendirileceği Musikiyle Zamanın İzinde, Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu’nun Mürettep Müfreze Konseri ve Ankara Devlet Opera ve Balesi Türk Bestecileri Konseri müzikseverlere zengin bir repertuvar sunacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yeni Yıl Özel Konseri ile klasik müzik tutkunları yılın en özel gecelerinden birini yaşayacak.

        REKLAM
        .png
        .png

        Tiyatro sahnesinde ise İzmir Devlet Tiyatrosu’nun “Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi” ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nun “Gün Eksilmesin Penceremden” adlı oyunların izleyiciyle buluşacağı haftanın anlamlı etkinlikleri arasında Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. yılı dolayısıyla düzenlenen “Kurtuluşun Başkenti” konseri ile Başkent Oda Orkestrası’nın Devlet Sanatçısı Ayla Erduran anısına gerçekleştireceği özel konser de yer alıyor.

        .png
        .png

        Yeni yıl temalı konserler Musa Göçmen Senfoni Orkestrası, Ankara Devlet Opera ve Balesi Yeni Yıl Konseri ve Anıl Şallıel ve Arkadaşları Christmas Caz Gecesi ile zirveye taşınırken; yetişkinler için çikolata yapım ve koçluk atölyesi, çocuklar için resim atölyesi ve sahne oyunlarıyla minik sanatseverler de unutulmuyor...

        Etkinliklerin biletleri Biletinial.com'da satışa çıktı..

        ÖNERİLEN VİDEO
        #CSO Ada Ankara
        #Nükhet Duru
        #Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
        #yeni yıl
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verecek
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verecek
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        "Akran zorbalığının ilkokula inme nedeni dijital dünya"
        "Akran zorbalığının ilkokula inme nedeni dijital dünya"
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ABD, Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
        ABD, Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu