CSO Ada Ankara'da sanat maratonu
CSO Ada Ankara, 22–28 Aralık tarihleri arasında Nükhet Duru ve Ahmet Baran Yeni Yıl Konseri'nden Ankara Devlet Opera ve Balesi Türk Bestecileri Konseri'ne, İzmir Devlet Tiyatrosu'nun "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi"nden Musikiyle Zamanın İzinde etkinliğine sanatseverlere sanatla dolu bir hafta yaşatacak
Başkentin kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, 22–28 Aralık tarihleri arasında konserlerden tiyatroya, caz gecelerinden çocuk ve yetişkin atölyelerine uzanan dopdolu bir programla Ankaralı sanatseverleri ağırlayacak. Yeni yıl coşkusunun sanatla buluştuğu hafta boyunca, Türkiye’nin önde gelen sanatçıları ve sanat kurumları CSO Ada Ankara sahnelerinde olacak..png
Hafta, Nükhet Duru ve Ahmet Baran Yeni Yıl Konseri ile başlarken, “Jazz in Love”, Bayati makamında eserlerin seslendirileceği Musikiyle Zamanın İzinde, Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu’nun Mürettep Müfreze Konseri ve Ankara Devlet Opera ve Balesi Türk Bestecileri Konseri müzikseverlere zengin bir repertuvar sunacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yeni Yıl Özel Konseri ile klasik müzik tutkunları yılın en özel gecelerinden birini yaşayacak.
Tiyatro sahnesinde ise İzmir Devlet Tiyatrosu’nun “Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi” ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nun “Gün Eksilmesin Penceremden” adlı oyunların izleyiciyle buluşacağı haftanın anlamlı etkinlikleri arasında Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. yılı dolayısıyla düzenlenen “Kurtuluşun Başkenti” konseri ile Başkent Oda Orkestrası’nın Devlet Sanatçısı Ayla Erduran anısına gerçekleştireceği özel konser de yer alıyor.
Yeni yıl temalı konserler Musa Göçmen Senfoni Orkestrası, Ankara Devlet Opera ve Balesi Yeni Yıl Konseri ve Anıl Şallıel ve Arkadaşları Christmas Caz Gecesi ile zirveye taşınırken; yetişkinler için çikolata yapım ve koçluk atölyesi, çocuklar için resim atölyesi ve sahne oyunlarıyla minik sanatseverler de unutulmuyor...
Etkinliklerin biletleri Biletinial.com'da satışa çıktı..