Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kapsamında görevlendirilecek 160 Ceza İnfaz Kurumu Katibi Alımı klavye sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi araştırılıyor. CTE 160 katip alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? CTE 160 katip alımı uygulama sınavı tarihi ne?

160 KADROLU CEZA İNFAZ KURUMU KATİP ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

160 Kadrolu Ceza İnfaz Kurumu Katibi Alımı için başvurular e-Devlet üzerinden 18/01/2021 tarihinde başlamış, 05/02/2021 tarihinde tamamlanmıştı. CTE internet sitesinde yayınlanan duyuruda klavye sınavına katılmaya hak kazanan adayların 12/02/2021 tarihinde ilan edileceği duyurulmuştu.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 160 Kadrolu Ceza İnfaz Kurumu Katibi Alımı İlanına ilişkin bir ek duyuru yayımladı.

CTE 160 KADROLU CEZA İNFAZ KÂTİBİ SINAV TARİHİ

Yayınlanan duyuruya göre sınav izni verilen adalet komisyonlarına tanımlanacak e-Devlet Sınav Karşılama Ekranından yapılan başvuruların listesinin dökümü sırasında yaşanan performans problemlerinden dolayı, ilgili ekranların iyileştirme çalışmaları devam ettiği için sınava alınacak aday sayısı ve ilanı 01/03/2021 tarihi, uygulama sınavı tarihi ise 15/03/2021 tarihi olarak belirlenmişti.

1 Mart tarihinde aday listeleri açıklanmadı. CTE 160 Kadrolu ceza infaz kâtibi sınavı başvurusu yapan adayların merakla beklediği aday listelerinin açıklanacağı tarihle ilgili yeni bir açıklama henüz gelmedi.