CTE mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu sınava giren adaylar tarafından internette araştırılıyor. İnfaz Koruma Memuru (İKM) olabilmek için Adalet Bakanlığı'nın açtığı ilana başvuran birçok vatandaş, geçtiğimiz ay içerisinde sözlü mülakatlara katılım gösterdi. Adalet Bakanlığı'na bağlı CTE 5.379 erkek, 1.302 kadın infaz koruma memuru (İKM) alımı yapıldı. Peki, CTE infaz koruma memuru gardiyan alımı sonuçları açıklandı mı? İşte, konuya dair tüm detaylar...

CTE MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü sınavın geçtiğimiz günlerde sona ermesinin ardından adliyelerden gelecek olan sonuçlara kilitlenen adaylar, İnfaz Koruma Memuru (İKM) sonuçlarını sorguluyor. Sınav sonuçlarının yayımlanacağı tarih hakkında henüz bir bilgi vermeyen Adalet Bakanlığı'nın, ilerleyen günlerde sonuçlar hakkında duyuru yapması bekleniyor.



Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre aynı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için belirlenen yedek adaylardan yerleştirme işlemi sınav merkezi tarafından yapılacak.

CTE PERSONEL ALIM SONUÇLARI SORGULAMA

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından geçtiğimiz aylar içerisinde TRT programında yapmış olduğu konuşmasında personel alımlarının detayları paylaşılmıştı. Yapılan açıklamalara göre Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hakim savcı alımlarının yanı sıra binlerce adayın beklediği Adalet Bakanlığı personel alımlarına dair bilgiler verdi.



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül personel alımlarına dair açıklamalarında, "1000 adli hakim ve savcı için müracaatı aralık ayında alacağız. 100 idari yargı hakimi, 15 bin de personel alacağız.'' ifadelerini kullanmıştı.

15 BİN PERSONEL KADRO DAĞILIMLARI



Adalet Bakanlığı için yapılması beklenen 15 bin personel alımı için merak edilen ilk konu kadro dağılımları nasıl olmalı yönünde.



Bakanlık tarafından bir önceki alımlarda Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 4771 sözleşmeli zabıt kâtibi , 527 sözleşmeli mübaşir, 27 sözleşmeli şoför , 99 sözleşmeli teknisyen ve 69 sözleşmeli aşçı olmak üzere toplam 5493 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bu kadroların dışında ayrıca merkez teşkilatına 20 diğer teknik hizmet personeli (istatistikçi), 30 destek personeli (şoför), 40 destek personeli (hizmetli) 50 psikolog ve 50 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 200 sözleşmeli personel alımı yapılmıştı.

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