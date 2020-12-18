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Çukur 108. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur fragman izle

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Yamaç ile Nedim'in karşı karşıya olduğu tanıtımda Cengiz'in adını hatırlamadığı korku dolu anlar herkesi şoke ediyor

Çukur 108. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur fragman izle

Çukur dizisinin 108. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur 108. yeni bölüm fragmanında; Nedim'in bahsettiği konukların gelişi akıllarda soru işareti oluştururken, gelen kişilerden Yasmin'in elindeki Çukur sembolü dikkat çekiyor. "Nehir ve Efsun, Erdenetler'in elinden kaçabilecek mi?" sorusunun yanıtı ise büyük merak uyandırıyor.

ÇUKUR 108. YENİ BÖLÜM FRAGMANI


ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Koçovalılar ve Erdenetler arasındaki savaşa yeni katılan Kulkan, Çukur'un karşısına hiç beklemedikleri yerlerde çıkarken bir yandan da Nehir ve Efsun’u rehin tutmaya devam edecek. Güçlerini birleştiren Nehir ve Efsun, Erdenetler’in elinden kurtulmak için harekete geçecek.

Bir süredir Çukur’u uzaktan takip eden Nedim’in Koçovalılar’dan sürpriz bir isteği olacak. Cengiz Erdenet’i bitirmeye bir adım daha yaklaşan Yamaç, Kulkan’ın hiç beklenmeyen hamlesiyle bir kez daha çok zor bir tercihle karşı karşıya kalacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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