Reyting rekortmeni Çukur dizisi 117. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 118. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ÇUKUR 118. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 118. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

ÇUKUR 117. SON BÖLÜM İZLE



ÇUKUR'DA 117. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç’ın yaşadıklarını öğrenen Vartolu, Kulkan’ı bulmak için harekete geçecek. Vartolu’nun niyetini öğrenen Amca kendi kozunu kullanarak herkesi şaşırtacak bir hamlede bulunacak.

Çukur’da olanları kendi gözleriyle gören Yamaç’ın Sultan’la yaşadığı yüzleşme merakla beklenecek. Yamaç, duygu dolu anların sonunda Amca’nın evde yarattığı değişime şahit olacak.

Yamaç’ın Amca’nın tarafında yer alacağını düşünen Cumali, verdiği sürpriz kararla büyük bir adım atmak için harekete geçecek. Günden güne kendi sonuna yaklaştığını fark eden Kulkan, hayatını kurtarmak için sürpriz bir isimden yardım isteyecek.

Her şeyden habersiz olan Efsun ise çocuğu için bir fedakarlık daha yaparken, Yamaç ve Efsun’un karşılaşması nefesleri kesecek.