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Çukur 118. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Çukur Çukur 117. son bölüm izle

Show TV'nin yeni sezonuyla da büyük bir izlenme oranı yakalayan dizisi Çukur'un 117. yeni bölümüyle ekranlara geldi. İzlenme rekorları kıran dizinin yeni bölümüne Yamaç’ın yaşadıklarını öğrenen Vartolu'nun, Kulkan’ı bulmak için harekete geçmesi damga vurdu. Peki merakla araştırılan Çukur 118. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 118. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Çukur Çukur 117. son bölüm izle

Reyting rekortmeni Çukur dizisi 117. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 118. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ÇUKUR 118. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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ÇUKUR 117. SON BÖLÜM İZLE

ÇUKUR'DA 117. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç’ın yaşadıklarını öğrenen Vartolu, Kulkan’ı bulmak için harekete geçecek. Vartolu’nun niyetini öğrenen Amca kendi kozunu kullanarak herkesi şaşırtacak bir hamlede bulunacak.

Çukur’da olanları kendi gözleriyle gören Yamaç’ın Sultan’la yaşadığı yüzleşme merakla beklenecek. Yamaç, duygu dolu anların sonunda Amca’nın evde yarattığı değişime şahit olacak.

Yamaç’ın Amca’nın tarafında yer alacağını düşünen Cumali, verdiği sürpriz kararla büyük bir adım atmak için harekete geçecek. Günden güne kendi sonuna yaklaştığını fark eden Kulkan, hayatını kurtarmak için sürpriz bir isimden yardım isteyecek.

Her şeyden habersiz olan Efsun ise çocuğu için bir fedakarlık daha yaparken, Yamaç ve Efsun’un karşılaşması nefesleri kesecek.

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