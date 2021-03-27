Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

"BEDEL ÖDETİLECEK..."

Yamaç Koçovalı'nın, Aliço'nun mekanında kavga ettiği aksiyon dolu tanıtımda Efsun'a ilaç veren kişi dikkat çekiyor. Çukur'da dengeler giderek değişirken, Amca bedel ödeteceğini söyleyerek gerilimi giderek arttırıyor. Vartolu ve Yamaç arasındaki anlaşmazlık kendini iyice hissettirmeye başlarken, Amca'ya ve Vartolu'ya karşı meydan okuyan Yamaç Koçovalı'nın yapacakları heyecanı yükseltiyor.

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Yamaç ve Vartolu arasındaki gerilim herkesi etkileyecek. Amca, Yamaç'a yardım eden muhbiri bulmak için kuracağı oyunla şüphelendiklerinden birini tuzağa düşürecek.

Yamaç, eski bir düşmanının hayatta olduğunu öğrenip peşine düşerken Amca, Bilal'le hesabını kapatmak için yeni bir operasyon düzenleyecek. Amca'ya verdiği sözü yerine getirmek için operasyonun başına geçen Vartolu hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşırken, aksiyon sahneleri nefesleri kesecek.