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HaberlerTelevizyonÇukur 129. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur fragman izle
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Çukur 129. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Çukur’un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Koçovalı kardeşlerin harekete geçtiği heyecan dolu tanıtımda aksiyon hız kesmiyor. Kahvede İdris'in yerine Yamaç'ın oturması dikkat çekerken, Amca'nın yeni planı akıllarda soru işareti oluşturuyor. İşte Çukur 129. yeni bölüm fragmanı....

Çukur 129. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur fragman izle

Çukur 129. yeni bölüm fragmanı büyük bir merakla bekleniyor. Çukur'un yeni bölüm fragmanında; finale doğru geri sayım devam ederken Çukur'da dengelerin nasıl değişeceği merakla bekleniyor.

ÇUKUR 129. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR'DA NELER OLDU?

Karaca ve Celasun'un, Amca tarafından öldürüldüğü ortaya çıkınca Çukur'da beklenen büyük savaş başladı. Koçovalı kardeşler yeniden bir araya gelerek, Amca'nın peşine düştü. Yamaç ve peşindekileri atlatmak isteyen Nedim, kendisini yem olarak kullandı ve Amca'nın güvenli bir eve geçmesini sağladı. Koçovalılar ise yakaladıkları Nedim'in, ellerinden kaçmasına izin vererek onu takibe aldılar ve yaptıkları plan sonucunda Amca'ya ulaştılar. Aksiyon dolu anların soluksuz izlendiği bölümün final sahnesi herkesi şoke etti. Cumali Amca, bir helikopterle kaçmayı başarırken geride kalan Nedim, Vartolu tarafından öldürüldü. Amca'yı ellerinden kaçıran Yamaç'ın, "Biz bitti demeden bitmez!" sözleri, Koçovalı kardeşlerin intikamlarından vazgeçmeyeceğini gösterirken, yaşanacak büyük hesaplaşma şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Müfit Kayacan, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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