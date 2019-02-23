Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un heyecanla beklenen yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Yamaç’ın, Yücel’i camdan sarkıtarak büyük bir korku yaşattığı, Damla ve Cumali’nin karşı karşıya geldiği tanıtımda, Sena’nın ne öğrendiği merak uyandırıyor. Salih’in korkusuzca “Ölmek ya da ölmemek işte bütün mesele bu!” sözleri üzerine karşısında Remzi ile Karakuzuları bulduğu anlar ve çekilen silahlar heyecanı yükseltiyor. Yücel’den, Çeto ve Mahsun’un arasında bir sır olduğunu öğrenen ve Mahsun’a verdiği hediyeyle izleyenleri şaşırtan Yamaç’ın planı dizinin yeni bölümünden ipuçları veriyor.

ÇUKUR’DA NELER OLACAK?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 21. bölümünde Yamaç’ın, Çeto’nun herkesten sakladığı bir sırrını öğrenmesi Koçovalılar ile Karakuzular arasındaki mücadelede tansiyonu yükseltecek.

Mahsun’un beklenmedik bir anda Sultan’ın açtığı aşevine gelmesi Çukur’dakileri deliye döndürecek. Ancak Sultan’ın, Mahsun karşısındaki tavrı herkes için şoke edici olacak. Uluç’un kızı Damla’nın yolu Koçovalılar ile kesişecek. Cumali ile aralarındaki inatlaşma ekran başındakilerde heyecan yaratacak. Büyük çatışmaların olacağı bol aksiyonlu bu bölümde, sürpriz bir isim Çukur’a veda edecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

ÇUKUR 53. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!