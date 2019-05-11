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Çukur 2. sezon 32. bölüm fragmanı: Sen bizim düşmanımız değilsin! (Çukur 65. bölüm 2. fragman)

Çukur 2. sezon 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çukur'un yeni bölüm fragmanında, Yücel, Koçovalılara karşı Azer’le iş birliği yapmak istiyor. İşte Çukur 65. bölüm 2. fragmanından nefes kesen anlar...

Çukur

Çukur 2. sezon 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur son yeni bölüm fragmanında, Yücel, Koçovalılara karşı Azer’le iş birliği yapmak istiyor. Azer ve Yamaç’ın bir futbol maçında karşı karşıya geldiği görülürken, Yamaç’ın “Sen bizim düşmanımız değilsin ama düşmanımız olmak istiyorsan birimizden biri kanar. Ama emin ol, o ben olmam!” sözleri dizinin heyecan dolu yeni bölümünden ipuçları veriyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren her bölümü nefes kesen Çukur'un sezon finaline son 3 bölüm kaldı. İşte Çukur 65. bölüm 2. fragmanı...

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 32. bölümünde Çukur yeni düşmanı Azer Kurtuluş’un şokunu henüz atlatamamışken, Koçovalılar birbirlerinden bugüne kadar verdikleri kayıpların hesabını soracaklar.

İdris tüm Koçovalı Kardeşleri eski günlerdeki gibi omuz omuza mücadele etmeleri için sürpriz bir hamleyle buluşturacak. Uluç’un ihanetinin ortaya çıkması herkesi sarsarken, Damla’yı ise büyük bir çıkmazın içine sürükleyecek ve bu durum Cumali ile yakınlaşmasına sebep olacak.

Bu sırada Azer’i ziyaret eden Yücel, Koçovalıları yok etmek için boş durmayacak. Timsah’la yolları kesişen Yücel şoke edici bir hamlede bulunacak ve Çukur’da tansiyon yükselecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Hare Sürel, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, Serhat Özcan, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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