Çukur 2. sezon 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un yeni bölümünde, Yüzüklü kişi acı çektiği görülen Mahsun’a gizlice silah çekerken, Karakuzular intikam fitilini ateşliyor. Aksiyonun hız kesmeden devam ettiği fragmanda büyük savaşın başladığı görülürken, Karakuzular ve Koçovalılar arasındaki silahların çekildiği kıyasıya mücadele dizinin heyecan dolu hikayesinden ipuçları veriyor.
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 24. bölümünde Çeto’nun mahallede herkesin karşısında Vartolu Salih’in geçmişte onunla çalıştığını söylemesi soğuk rüzgarlar estirdi. Bu gerçeği İdris’in de öğrenmesiyle derinden sarsılan Vartolu, onun karşısına çıkarak duygu yüklü bir konuşma yaptı. Mahsun’un geçmişini arayan Sena ve Selim, Aliço’nun da yardımıyla Mahsun’un babası Kadir’i buldu. Usta oyuncu Menderes Samancılar’ın hayat verdiği Kadir, yıllar sonra oğluyla karşı karşıya geldi. Mahsun’u kaybetmemek için tüm bunların Sena ve Selim’in oyunu olduğunu söyleyen Çeto, Mahsun’u hayatının en büyük hatasına doğru sürükledi.
Takım elbisesini giyip Kadir’in karşısına çıkan Mahsun, onu öldürdü. Ancak tam bu sırada annesini gören Mahsun, Kadir’in babası olduğunu anlayınca gözyaşlarına hakim olamadı. Bölümün finalinde İdris, oğulları Yamaç, Vartolu, Selim ve Cumali ile birlikte pazar tezgahının başına geçti.
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Tansu Biçer, Hare Sürel, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, Serhat Özcan, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!
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