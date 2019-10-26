Çukur 3. sezonun 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur yine izleyicisinin nefesini kesmeye hazırlanıyor. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı ve özeti...

ÇUKUR 3. SEZON 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK? (ÇUKUR 73. BÖLÜM)

Yamaç’ın herkesten güçlü olma planını devreye sokmasıyla gerilim tırmanacak. Çizgili Kenan’ın oğlu Dağhan, Murtaza’dan yardım isteyecek ve Koçovalıları en zayıf anlarında vurmayı planlayacak. Aileyi korumak için hazır olan Yamaç ve Cumali bir anlığına çaresiz kalınca yardımlarına beklenmedik biri koşacak.

Koçovalıların cezaevinden çıkmak için oynadıkları oyun nefesleri kesecek. Koçovalı kadınlar, hapishanedekilerin geri dönmesini heyecanla beklerken Vartolu’nun yapacağı hamle ev halkı arasında tansiyonu yükseltecek. Art arda yanlış yanlış adımlar atan Akın, Yamaç tarafından kovulunca Çukur’da bütün dengeler değişecek. Yamaç’ınVartolu’yla yapacağı konuşma ikisini de bazı gerçeklerle yüzleştirecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş, Salih Kalyon ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Lorin Merhart, Gizem Ergün eşlik ediyor.