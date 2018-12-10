Çukur’un çocukları Karakuzuların elinde!

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

ÇUKUR 46. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Çukur bu akşam 2. sezonun 13. bölümüyle ekrana gelecek. Çukur’un çocuklarının Karakuzuların elinde olması Yamaç ve Cumali’yi çılgına çevirecek. İkili, Metin ve Kemal’le birlikte çocuklar için harekete geçerken büyük bir sürprizle karşılaşacaklar. Saadet’e ve oğluna kavuşabilmek için Çeto’ya çalışan Vartolu’nun sırrını, Çukur’dan biri öğrenecek ve Vartolu’yla yüzleşecek.

Bu kişinin kim olduğu merakla beklenirken Sultan, yeniden Sultan Ana olarak Sena, Ayşe, Akşın ve Karaca’ya kol kanat gerecek. Bu sırada Mahsun da Sena’ya yakın olabilmek için yeni oyunlar oynayacak. Yamaç, Sena’ya kendini “Fikret” olarak tanıtan bu komşudan şüphelenirken, Çeto ve Mahsun’la ilgili Ersoy’dan istihbarat alacak. Çeto için çalışanın kim olduğunu bulmadan rahat etmeyecek Cumali ise hedefine her geçen saniye daha da yaklaşacak.

“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

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