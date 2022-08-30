Çukur adam: Brezilya'da dış dünyayla teması olmayan kabilenin son üyesi öldü 0:00 / 0:00

Vanessa Buschschlüter

BBC News

Brezilya'da son 26 yılını dış dünyayla tamamen temassız geçiren ve adı bilinmeyen bir kabile üyesi yaşamını yitirdi.

"Çukur adam" olarak bilinen yerli kabile üyesi, hem avlanmak için hem de saklanmak için ormanda çukurlar açıyordu.

Yerli adamın cesedi, samandan yapılma kulübesinin yakınında, 23 Ağustos günü bulundu.

60 yaşlarında olduğu sanılan adamın doğal nedenlerle öldüğü sanılıyor. Cesedinde de herhangi bir şiddet izi bulunmadı.

Çukur adam, Brezilya'nın Bolivya sınırındaki Rondonia eyaletindeki Tanaru bölgesinde yaşayan yerli bir grubun son üyesiydi.

Kabilesinin büyük bölümünün ise 1970'li yıllarda tarlalarını genişletmek isteyen çiftçiler tarafından öldürüldüğü sanılıyor.

1995 yılında kabilenin altı üyesi de yasa dışı madencilerin saldırısı sonucu öldürülmüştü ve Çukur adam kabilesinin tek üyesi olarak yaşamaya başlamıştı.

Cesedi ise Funai'nin rutin devriyeleri sırasında, vakfın çalışanı Altair Jose Algayer tarafından bulundu. Cesedin tüylerle kapatılmış olduğu bildirildi.

Yerli kabile uzmanı Marcelo dos Santos, yerel medyaya yaptığı açıklamada, cesedin üzerindeki tüylerin, yerli adamın kendisi tarafından konmuş olabileceğini aktardı. Buna göre, Çukur adam ölmek üzere olduğunu fark ederek hazırlık yaptı.

Adamın bir hastalıkla temas edip etmediği ise otopsi ile belirlenecek.

Hakkında birçok araştırma, makale ve ABD'li gazeteci Montel Reel tarafından "Kabilenin son üyesi: Amazon'daki yalnız adamı korumanın efsanevi serüveni" adlı bir kitap dahi yazılmış olsa da, yerli adam hakkında çok az şey biliniyordu.

Yerli adam "iletişim kurulmamış" sınıfındaydı, yani yaşamı boyunca dış dünyadan hiç kimsenin onunla konuşmadığı tahmin ediliyor.

Kabilesinin ismi ve hangi dili kullandığı da bilinmiyordu.