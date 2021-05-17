Çukur yeni bölüm ne zaman? SHOW TV'nin fenomen dizilerinden Çukur bu akşam yayınlanmayacak. Yıllardır diziseverleri ekrana bağlamayı başaran Çukur dizisinin yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor. SHOW TV yayın akışında yabancı sinema filmi yer alıyor. Peki Çukur neden yok? İşte SHOW TV yayın akışı...

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur dizisinden yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

ÇUKUR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Çukur'un yeni bölümü Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle bu hafta ekranlarda olmayacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümü 24 Mayıs tarihinde Show TV ekranlarında aynı saatte yayınlanacak.

17 MAYIS 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI

ÇUKUR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Karaca ve Celasun'un, Amca tarafından öldürüldüğü ortaya çıkınca Çukur'da beklenen büyük savaş başladı. Koçovalı kardeşler yeniden bir araya gelerek, Amca'nın peşine düştü.

Yamaç ve peşindekileri atlatmak isteyen Nedim, kendisini yem olarak kullandı ve Amca'nın güvenli bir eve geçmesini sağladı. Koçovalılar ise yakaladıkları Nedim'in, ellerinden kaçmasına izin vererek onu takibe aldılar ve yaptıkları plan sonucunda Amca'ya ulaştılar.

Aksiyon dolu anların soluksuz izlendiği bölümün final sahnesi herkesi şoke etti. Cumali Amca, bir helikopterle kaçmayı başarırken geride kalan Nedim, Vartolu tarafından öldürüldü. Nedim karakterine hayat veren başarılı oyuncu İlkay Akdağlı, diziye veda etti. Amca'yı ellerinden kaçıran Yamaç'ın, "Biz bitti demeden bitmez!" sözleri, Koçovalı kardeşlerin intikamlarından vazgeçmeyeceğini gösterirken, yaşanacak büyük hesaplaşma şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.