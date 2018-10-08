'Karakuzular'ın simgesi her yerde

SHOW TV'nin pazartesi günleri ilgiyle izlenen dizisi 'Çukur'da iki tarafı üçgenle kapalı 3 nokta şeklindeki dövme geçtiğimiz sezon fenomen haline gelmişti. 'Çukur'da yaşayanların birbirlerini tanımaları için kullandıkları dövme, dizinin hayranları tarafından sokaklardaki duvarlara çizilmesiyle gündem oluşturmuştu.

Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Ercan Kesal ve Perihan Savaş'ın başrollerini paylaştığı 'Çukur'da bir simge daha fenomen haline geldi. O simge ise 'Çukur'u ele geçirmek için 'Koçovalılar' ile kıyasıya mücadele içine giren 'Karakuzular'ın simgesi.

'Karakuzular'ın simgesinin anlamı ise şöyle: İki lideri olan 'Karakuzular', güçlerini tek bir vücutta buluşturur...

Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; dizinin hayranları, geçtiğimiz sezon duvarları boyadıkları 'Çukur' simgesinin yanına bu sezon 'Karakuzular'ın simgesini de ekleyerek 'Koçovalılar' ile 'Karakuzular' arasındaki mücadeleden ne ölçüde etkilendiklerini gözler önüne serdi.

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