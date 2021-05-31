Erçel ve Doğulu ailesi bir arada

Fenomen dizi Çukur'un ne zaman final yapacağı ile ilgili araştırmalar iyice arttı. İşte konuyla ilgili son bilgiler...

ÇUKUR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş Çukur dizisinin Mayıs ayında final yapacağını yazmıştı. Mayıs ayında bayram haftasının yaşanması sebebiyle diziler tatil yapmıştı. Bu sebeple Çukur'un vedası bir hafta daha uzamış oldu.

Çukur'un sosyal medya hesabında paylaşılan videolarda dizinin 3 bölüm sonra biteceği belirtildi. Çukur dizisi 7 Haziran ya da 14 Haziran'da bitecek, final yapacak.