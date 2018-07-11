Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı fenomen dizi 'Çukur'dan sezon arasında büyük bir sürpriz geldi. Dizinin fenomen karakterleri Vartolu ve Medet'e hayat veren Erkan Kolçak Köstendil ile Mustafa Kırantepe, “Nemrudun Kızı” türküsünü seslendirdi.

Bir sezon boyunca pazartesi akşamlarının en çok konuşulan dizisi olan “Çukur”, geçtiğimiz ay soluksuz bir bölüm ile sezon finali yapmıştı. Eylül'de yayınlanmaya devam edecek dizinin yeni bölümleri büyük bir heyecan ve merakla beklenirken yeni bir şarkı sürprizi geldi. Kubilay Aka ve Nebil Sayın'ın ardından Erkan Kolçak Köstendil ve Mustafa Kırantepe de stüdyoya girdi. “Çukur”un fenomen ikilisi Vartolu ile Medet'e hayat veren oyuncular, söz ve bestesi Arif Çelik'e ait olan sevilen türkü “Nemrudun Kızı”nı birlikte seslendirdi.

İlk defa “Çukur”un sezon finali gecesinde bu şarkıyı söyleyen ikili unutulmaz bir performansa imza atmıştı. Köstendil ve Kırantepe, yakın zamanda yeniden stüdyoya girerek şarkının klibi için kamera karşısına geçti. İkilinin klipteki sempatik ve sıcak halleri, “Çukur” izleyicilerine keyifli anlar yaşatacak.

“Nemrudun Kızı” şarkısından elde edilecek gelir “Çukur otizmin farkında” sosyal sorumluluk kampanyası kapsamında, Tohum Otizm Vakfı’na bağışlanacak.

Çukur merakla beklenen yeni bölümleriyle Eylül ayından itibaren Show TV’de!