Çukura düştü! Çok sayıda yaralı var!
Adıyaman'da geri manevra yapan bir otomobil çukura düştü. Olayda araçtaki 5 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, sürücüsü geri manevra yaparken çukura düşüp yan yatan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre kaza, Erdemoğlu Mahallesi Çevre Yolu'nda meydana geldi. Ahmet Aslan'ın geri manevra yaptığı otomobil çukura düştü.
Kazada Ahmet Aslan ile otomobildeki 4 kişi yaralandı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp acil serviste tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.