İş dünyasının ve Türkiye markalarının global rekabet gücünü artırma misyonuyla 2000 yılından buyana düzenlenen MARKA Konferansı'nda bugün "Çukur" fırtınası esecek. SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Çukur'da İdris’i canlandıran oyuncu Ercan Kesal ve dizinin senaristi Gökhan Horzum, saat 12.40’ta ana sahnede "Çukur: Hayatı Durduran Dizinin Psikanalizi" isimli oturumda konuşacak. Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner’in moderatörlüğündeki oturum Haberturk.com'da canlı yayınlanacak.

Bu yıl 70'i aşkın yerli ve yabancı konuşmacı yer alıyor. Yürekli'nin Yapı Kredi World ana sponsorluğunda düzenlediği MARKA 2018 konferansına Habertürk, Bloomberg HT ve Show TV medya ortakları olarak destek veriyor.

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