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Ankara'da 13 sokak köpeğinin zehirlenerek katledilmesi tepkileri sürerken bir vahşet haberi de Burdur'dan geldi. 15 köpek ve 1 kedi çukurda ölü bulundu. Üstelik kan donduran olayın görüntülendiği çukur belediye hayvan barınağı yakınındaydı. Burdur Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı avukat Betül Babacan, hayvan barınağı yakınındaki çukurlarda çok sayıda kedi ve köpek ölüsü bulunmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu da, barınak görevlileri hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Valilik ise sürecin takipçisi olduğunu bildirdi.
DERNEK ÜYELERİ ZİYARETTE FARK ETTİ
DHA'nın haberine göre, Burdur Hayvan Dostları Derneği üyeleri, Çeltikçi'de otomobilin çarpması sonucu ayakları kırılan ve geçen günlerde tedavi için Burdur Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen köpeğin durumunu öğrenmek istedi. Bölgeye gelen grup, hayvan bakımevine yaklaşık 20 metre uzaklıktaki boş arazide çukura gömülmüş köpek ölüsü buldu. Bölgede 2 ve 4 Nisan'da da araştırma yapan grup, çukurlarda çok sayıda kedi ve köpek ölüsü olduğunu belirledi. Köpeklerden bazıları otopsi için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hayvan Hastanesi'ne gönderildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Burdur Şube Müdürlüğü tarafından, bakımevinin bağlı olduğu Burdur Belediyesine 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten idari para cezası uygulandığı bildirilen açıklamada şöyle ayrıntılara yer verildi: "Olayla ilgili Burdur Belediye Başkanlığından, sorumluluğu bulunan bütün personelin en kapsamlı şekilde tespitinin yapılarak, sorumlular hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda disiplin işlemi uygulanması ve sonucundan bilgi verilmesi, ayrıca bu personel hakkında Valiliğimizce yürütülecek işlemlere esas olmak üzere isimlerinin bildirilmesi istenilmiştir. Konunun hassasiyeti ve hayvan haklarının ciddi ölçüde ihlali şeklinde gerçekleşen olayın bütün yönleriyle aydınlatılması, sorumlular hakkında gereken idari ve adli yaptırımların uygulanması hususunda Valiliğimiz tarafından süreç hassasiyetle takip edilmektedir."
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