Ankara'da 13 sokak köpeğinin zehirlenerek katledilmesi tepkileri sürerken bir vahşet haberi de Burdur'dan geldi. 15 köpek ve 1 kedi çukurda ölü bulundu. Üstelik kan donduran olayın görüntülendiği çukur belediye hayvan barınağı yakınındaydı. Burdur Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı avukat Betül Babacan, hayvan barınağı yakınındaki çukurlarda çok sayıda kedi ve köpek ölüsü bulunmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu da, barınak görevlileri hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Valilik ise sürecin takipçisi olduğunu bildirdi.

DERNEK ÜYELERİ ZİYARETTE FARK ETTİ

DHA'nın haberine göre, Burdur Hayvan Dostları Derneği üyeleri, Çeltikçi'de otomobilin çarpması sonucu ayakları kırılan ve geçen günlerde tedavi için Burdur Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen köpeğin durumunu öğrenmek istedi. Bölgeye gelen grup, hayvan bakımevine yaklaşık 20 metre uzaklıktaki boş arazide çukura gömülmüş köpek ölüsü buldu. Bölgede 2 ve 4 Nisan'da da araştırma yapan grup, çukurlarda çok sayıda kedi ve köpek ölüsü olduğunu belirledi. Köpeklerden bazıları otopsi için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hayvan Hastanesi'ne gönderildi.

Burdur Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı avukat Betül Babacan, konuyu yakından takip ettiklerini belirterek, Burdur Belediyesi yetkililerinden sorumlular hakkında araştırma yaptırıldığı bilgisini aldıklarını, ancak kamuoyunun yeterince aydınlatılamadığını, soru işaretlerinin giderilemediğini kaydetti. Olayla ilgili etkin ve şeffaf bir soruşturma yapılmadığını savunan Betül Babacan, "Sorumluların ve amirlerinin eylemlerine dolaylı olarak göz yuman kişilerin de suçluları koruduğunu, failleri koruyarak ceza yargılaması anlamında suç işlediklerini bilmelerini isteriz. Burdur Barosu Hayvan Hakları Komisyonu olarak gerek sokak hayvanlarını öldüren ve onları çukura atan failler gerekse failler hakkında gereğini yapmayarak görevini ihmal eden kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Ayrıca disiplin soruşturması için başta bakanlıklar olmak üzere tüm idari birimlere de şikayet dilekçesi vereceğiz" dedi.

Burdur Belediyesi'nden de konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Başkan Ali Orkun Ercengiz'in olayla ilgili Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu'yu soruşturma için görevlendirdiği ve olayın en ince ayrıntılarına kadar araştırılması konusunda özel ilgi istediği belirtildi. Bu olayın Burdur Belediyesi veya Belediye Başkanı Ercengiz'in talimatıyla gerçekleştirilmiş havası yaratılmaya çalışıldığı kaydedilen açıklamada, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu'nun da soruşturmaya ilişkin sözlerine yer verildi. Olayla ilgili ortaya çıkan bütün değerlendirmeler, tutanak ve sonuçların incelendiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:"Soruşturmayı başlatmış bulunmaktayız. Veteriner İşleri müdürü, müdür vekili dahil, veteriner hekim, veteriner teknikerleri, barınakta görevli 4 elemanla ilgili soruşturma başlatılmış durumda. Şu ana kadar Veteriner İşleri müdürüyle beraber 2 görevlinin ifadeleri alındı. Kullanılan iğne ve enjeksiyon aletleri inceleniyor. Kamera kayıtları inceleniyor. Bütün bunların sonucunda ortaya çıkan bilgi ve bulgular ve patolojiye gönderilen otopsi raporu da dikkate alınarak sorumluların ortaya çıkarılması ve cezalandırılması yoluna gidilecektir. Bu arada 2 çalışan işçiye zorunlu izin verilmiştir. Gerekçesi de şudur; Her ikisi de hem 2 Nisan hem de 4 Nisan'daki olayla bağlantıları sebebiyle böyle bir tedbir alınmıştır. Diğer 2 işçinin soruşturması da devam etmektedir; meydana gelen bu olayda sorumlulukları olmasa da aynı barınakta görev yapıyor olmalarından dolayı. Bu konuda soruşturma nereye ulaşacaksa, kime ulaşacaksa tüm sorumlular hakkında idari ve yasal işlem yapılacaktır. MAKÜ Veterinerlik Fakültesi'ne gönderilen köpek ölülerinin otopsi raporları, kamera kayıtları, bilimsel verilerle ilgililerden alınan ifadelere göre soruşturma sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Burdur Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi çevresinde gömülü olarak bulunan 15 köpek ve 1 kedi ile ilgili olarak belediyeye idari para cezası uygulandı. Burdur Valiliği, 5 Nisan tarihinde Burdur Belediyesi sorumluluğunda bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi çevresinde açılan çukurlarda plastik çuvallar içerisinde gömülü olarak bulunan yaklaşık 15 köpek ve 1 kediyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada ekiplerce yapılan inceleme, değerlendirme, görgü tanıkları ve Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi sorumlu ve idari personelinin vermiş olduğu bilgiler ışığında elde edilen bulguların incelendiği hatırlatıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Burdur Şube Müdürlüğü tarafından, bakımevinin bağlı olduğu Burdur Belediyesine 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten idari para cezası uygulandığı bildirilen açıklamada şöyle ayrıntılara yer verildi: "Olayla ilgili Burdur Belediye Başkanlığından, sorumluluğu bulunan bütün personelin en kapsamlı şekilde tespitinin yapılarak, sorumlular hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda disiplin işlemi uygulanması ve sonucundan bilgi verilmesi, ayrıca bu personel hakkında Valiliğimizce yürütülecek işlemlere esas olmak üzere isimlerinin bildirilmesi istenilmiştir. Konunun hassasiyeti ve hayvan haklarının ciddi ölçüde ihlali şeklinde gerçekleşen olayın bütün yönleriyle aydınlatılması, sorumlular hakkında gereken idari ve adli yaptırımların uygulanması hususunda Valiliğimiz tarafından süreç hassasiyetle takip edilmektedir."