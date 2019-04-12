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Cuma'nız mübarek olsun! Kasım ayının son hayırlı gününe özel en güzel cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Sizler için hem kısa hem de resimli cuma mesajları seçeneklerini bir araya getirdik, siz de sevdiklerinize gönderebilirsiniz. İşte 12 Nisan en güzel cuma mesajları ve sözleri...

EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI - HAYIRLI CUMALAR

Allah'ım bize "İnşallah olur" diye dua edip hayalini kurduğumuz her şeyin "Çok şükür oldu" sevincini yaşat. Hayırlı Cumalar.