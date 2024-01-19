En güzel cuma mesajları ve sözleri: 19 Ocak ayetli, dualı resimli cuma mesajları
Cuma gününün gelmesiyle Cuma mesajları gündemdeki yerini aldı. Sevdiklerinin Cuma gününü kutlamak isteyen vatandaşlar için resimli, ayetli, dualı Cuma mesajlarını bir araya getirdik. İşte 19 Ocak 2024 resimli 'Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun' mesajları ve sözleri...
Cuma günleri İslam alemi için oldukça önemli sayılıyor. Cuma gününde sevdiklerinin Cuma gününü kutlamak isteyen vatandaşlar için en güzel, ayetli, dualı, resimli Cuma mesajları ve sözlerini haberimizde bir araya getirdik. İşte 19 Ocak 2024 en güzel, ayetli, anlamlı, dualı, resimli cuma mesajları ve sözleri...
EN GÜZEL, RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI!
Hayırlı Cumalar! Bugün, Rabbimizin rahmetinin ve lütfunun üzerinize bol bol yağdığı özel bir gündür. Dualarınızın kabul olması dileğiyle, Cumanız mübarek olsun!
Cuma, haftanın yorgunluğunu atmanın, manevi olarak yeniden doğmanın ve Rabbimize daha yakın olmanın zamanıdır. Dualarınızın Cuma'nızı aydınlatmasını dilerim. Cumanız mübarek olsun!
Cuma, geçmişi geride bırakma ve geleceğe umutla bakma günüdür. Rabbimizin rahmeti, hayatınıza mutluluk ve huzur getirsin. Hayırlı Cumalar!
Rabbimizin sonsuz rahmetiyle dolu bir Cuma dilerim. Dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olması için bu özel günü değerlendirin. Cumanız mübarek olsun!
Hayırlı Cumalar! Bugün, Rabbimizin lütfu ve bereketiyle dolu. Dualarınızı samimiyetle yapın, Rabbim sizi daima koruyup kollasın.
Cuma, manevi bir huzur kaynağıdır. İçsel barışı ve huzuru bulmanız dileğiyle. Cumanız mübarek olsun!
RESİMLİ CUMA MESAJLARI
Rabbimizin rahmetiyle aydınlanan bir Cuma dilerim. Dualarınızın kabul, yüreğinizin huzur bulmasını temenni ederim. Hayırlı Cumalar!
Cumanız mübarek olsun! Bugün, iç huzurunuzu bulun, dualarınızı samimiyetle yapın ve Rabbimize yaklaşın. Rabbim sizi her daim koruyup kollasın.
Rabbimizin rahmeti, Cuma günü üzerimize bolca yağar. Dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar!
Cuma, günahları temizlemenin ve manevi olarak yeniden doğmanın zamanıdır. Rabbimizin rahmeti her an yanımızdadır. Cumanız mübarek olsun!
AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ
Cuma, iç huzurunuzu yakalama ve manevi olarak yeniden doğma fırsatıdır. Rabbim her zaman yolunuzu aydınlatsın. Cumanız mübarek olsun!
Rabbimizin rahmeti her an yanımızdadır, ama Cuma günü bu rahmeti daha yoğun bir şekilde hissedebiliriz. Dualarınızın kabul olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar!
Hayırlı Cumalar! Bugün, geçmişteki hataları affetme ve geleceğe umutla bakma fırsatıdır. Dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olması dileğiyle.
Rabbimizin rahmeti ve bereketiyle dolu bir Cuma geçirmeniz dileğiyle. Dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olması temennisiyle. Cumanız mübarek olsun!
YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI
Cuma günü, birlikte ibadet etmek ve birbirimize destek olmak için mükemmel bir fırsattır. Rabbim sizi her zaman sevdiklerinizle mutlu kılsın. Hayırlı Cumalar!
Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin lütfu ve merhameti her zaman üzerinizde olsun. Dualarınızın kabul olması ve kalbinizin huzurla dolması dileğiyle, güzel bir Cuma geçirmenizi temenni ederim.
CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI
Bugün Cuma, içinde umut ve güzellikler barındıran mübarek bir gündür. Rabbimizin size bolca rahmet, bereket ve huzur ihsan etmesini dilerim. Hayırlı Cumalar!
Cumanız mübarek olsun! Yüreğiniz huzurla dolsun, dualarınız kabul olsun. Rabbimizin size bol bol sevgi ve merhamet ihsan etmesi dileğiyle, güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim.