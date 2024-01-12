Haberler Gündem Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat, hangi dua ve sureler okunur?

Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? Cuma günün gelişiyle birlikte cuma namazı nasıl kılınır sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Öğle saatinde camide cemaatle kılınan cuma namazı, farz namazlar arasında yer almaktadır. Hatırlanacağı gibi cuma namazı; 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere 10 rekattan oluşmaktadır. İşte Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı... Habertürk Giriş: 12.01.2024 - 00:42 Güncelleme: 12.01.2024 - 00:42 facebook

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Cuma namazı için bekleyiş başladı. Cuma günü öğle vaktinde kılınan cuma namazı, camide cemaatle eda edilmektedir. Cuma namazını eksiksiz kılmak isteyenler cuma namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtını arıyor. Peki, "Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat, hangi dua ve sureler okunur?" İşte detaylar...

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI? Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.