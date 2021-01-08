Müslümanlar için bir bayram ilan edilen Cuma günleri vatandaşlar cuma namazını eda etmek için cami ve mescitlere akın ediyor. 8 Ocak Cuma günü Cuma namazı kılacak vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sayfasında Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? " şeklindeki soruların cevabını arıyor. İşte, haberin detayları...

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

*Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.

*Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

*İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

*Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

*"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

*İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

*Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

*Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

CUMA NAMAZI DUASI

Rahmân, Rahîm Allah’ın adıyla;

Övgü Allah’a mahsustur; alemi var etmeden, diriltmeden önce varolan en ilk ve her şey helak olduktan sonra var olacak en son O’dur. O kendisini ananları unutmayan bilgi sahibidir. O şükrünü yerine getirenlere nimetlerini azaltmaz. Kendisini çağıranı mahrum etmez ve kendisine ümit bağlayanın ümidini kırmaz.

Allah’ım! Şahadet ederim ki yegane mabut sensin; senden başka tapılacak hiçbir mabut yoktur; ortak ve benzerin yoktur. Senin sözünde hilaf ve değişiklik olmaz; bu şahadetime seni şahit kılıyorum ve senin şahitliğin de yeter. Yine tüm meleklerini, göklerin ehlini, arşını taşıyanları, peygamberlerini ve çeşitli yaratıklarını şahit kılıyorum. Şahadet ederim ki Muhammed (Allah’ın özel rahmet ve selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) senin kulun ve peygamberindir. O, peygamberlik görevini hakkıyla yerine getirdi. Allah yolunda İslam için hakkıyla çalıştı. Gerçekten o, Allah katındaki sevabı müjdeledi ve Allah’ın vaat ettiği azapla korkuttu.

Allah’ım! Yaşattığın sürece bana, dininde sebat ver; hidayete kavuşturduktan sonra kalbimi saptırma; katından bana rahmet ihsan et. Şüphesiz sen çok bağışlayansın. Muhammed ve Muhammed'in Ehl-i Beyt’ine özel rahmet gönder. Beni onun yolunda gidenlerden kıl ve kıyamet gününde onun grubuyla bir arada kıl. Beni, Cuma günlerinin farizalarını ve o günde üzerime farz kıldığın görevleri yerine getirmeye muvaffak eyle ve kıyamet gününde beni Cuma ehlinin mükafatıyla mükafatlandır. Şüphesiz sensin Aziz ve Hakim...