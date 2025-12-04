Cuma namazı saat kaçta? İşte 5 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri
Cuma namazı için geri sayım sürerken, cuma namazı saatleri gündemi meşgul etmeye başladı. İl il cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile belli oldu. 10 rekattan oluşan cuma namazı, 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak eda edilmektedir. İşte Diyanet ile 5 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri...
Cuma namazına sayılı saatler kala cuma namazı vakitleri, günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı öğle saatlerinde eda edilmektedir. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken, her ilde farklılık gösterebilmektedir. Peki, "Cuma namazı ne zaman, saat kaçta?" İşte 5 Aralık 2025 Cuma namazı vakitleri...
5 ARALIK İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 5 Aralık Cuma namazı saat 13.00'te kılınacak.
5 ARALIK İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 5 Aralık Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.
5 ARALIK ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 5 Aralık Cuma namazı saat 12.44'te kılınacak.
5 ARALIK BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 5 Aralık Cuma namazı saat 12.59'da kılınacak.