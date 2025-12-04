Cuma namazına sayılı saatler kala cuma namazı vakitleri, günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı öğle saatlerinde eda edilmektedir. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken, her ilde farklılık gösterebilmektedir. Peki, "Cuma namazı ne zaman, saat kaçta?" İşte 5 Aralık 2025 Cuma namazı vakitleri...