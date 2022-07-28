Cuma namazları herkesin bildiği gibi Dİyanet İşleri'nin belirlediği saatlerde kılınır ve her ilde farklılık gösterebilir. Cuma ezanı öncesinde cuma namazının ne zaman kılınacağı en çok aranan soruların başında yer aldı. Cuma namazını camide cemaatle eda etmek isteyen İslam alemi ezanın kaçta okunacağını araştırmaya başladı. Peki Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanet ile 29 Temmuz Cuma 81 il cuma namazı saatleri...