Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı vakitleri günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenir ve ilde farklılık gösterebilir. Cuma namazı camide cemaatle kılınan farz namazlar arasında yer almaktadır. İşte 8 Ağustos 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il cuma namazı saatleri...